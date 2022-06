„Jsme hlavně rádi, že jsme zůstali ve skupině B, s jinou variantou jsme ani nepočítali. Myslím, že je dobře, že byly rozházeny ty rezervy do obou skupin, protože mi jsme tam v minulé sezoně měli těch béček asi osm,“ řekl Miroslav Kvapil, vedoucí mužstva FK Přepeře.

V divizní skupině B zůstává Arsenal Česká Lípa, který by měl opět patřit k celkům, které budou hrát na špici tabulky. Novými soupeři pro Lípu budou Vilémov, Kosmonosy, Hvězda Cheb a Újezd Praha.

„Ono to může být takové dvousečné. Máme tady vlastně skoro samého nováčka. Jeden dokonce postoupil ze čtvrtého místa, to je zvláštní. Nevíme, kdo a jak posílí. Už v poslední sezoně se ukázalo, že týmy, které měly být papírově slabší, nás potrápily a my s nimi měli problémy. Toho se musíme vyvarovat. Naše ambice zůstávají stejné, chceme hrát o první místo,“ má jasno Martin Jánošík (na snímku), trenér českolipského Arsenalu.

V divizním „céčku“ jsou Velké Hamry, turnovský nováček a také rezerva libereckého Slovanu, který spadla z České fotbalové ligy.

„Tam není nad čím spekulovat a ani na výběr. Pravda je, že je céčková skupina je asi nejtěžší a nejvyrovnanější ze všech. Turnov ale hrál čtvrtou nejvyšší soutěž třináct let a vždy to bylo ve skupině C, proto jsme změnu ani neočekávali. Přípravu zahájíme v pátek 8. července,“ řekl Petr Koubus, místopředseda a manažer vítěze krajského fotbalového přeboru libereckého regionu FK Turnov s tím, že převratné novinky v letním přestupním okně nechystá: „Na žádné velké bomby to nevypadá.“

A s kým budou hrát týmy z Libereckého kraje v prvním kole?

Jablonec B doma hostí sestoupivší Ústí nad Labem, Přepeře doma čeká další Žižkov, další tým, co hrál minulý rok druhou ligu.

V divizi bude doma začínat Česká Lípa, která bude hostit Slaný. Turnov pak na vlastním hřišti přivítá Trutnov, Velké Hamry si to doma rozdají s Brandýsem a Liberec B hraje na vlastním hřišti s Chrudimí B.

Česká fotbalová liga i divize startuje podzimní část v sobotu 6. srpna.

ČFL, skupina B: 1. Živanice, 2. Zápy, 3. Jablonec B, 4. Přepeře B, 5. Hradec Králové B, 6. Benešov, 7. Teplice B, 8. Chlumec n. C., 9. Most Souš, 10. Brozany, 11. Velvary, 12. Mladá Boleslav B, 13. Viktoria Žižkov, 14. Ústí nad Labem, 15. Pardubice B, 16. Sparta Kolín.

Divize, skupina B: 1. Vilémov, 2. Admira Praha, 3. Březová, 4. Kladno, 5. Kosmonosy, 6. Česká Lípa, 7. Chomutov, 8. Libiš, 9. Meteor Praha, 10. Český Brod, 11. Slaný, 12. Hvězda Cheb, 13. Štětí, 14. Neratovice, 15. Újezd Praha, 16. Louny.

Divize, skupina C: 1. Dvůr Králové n. L., 2. Hlinsko, 3. Ústí n. O., 4. Benátky n. J., 5. Turnov, 6. Velké Hamry, 7. Náchod, 8. Slovan Liberec B, 9. Chrudim B, 10. Vysoké Mýto, 11. Brandýs n. L., 12. Trutnov, 13. Čáslav, 14. Letohrad, 15. Cidlina Nový Bydžov, 16. Dobrovice.