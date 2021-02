Mol Cup, osmifinále:

Liberec – Č. Budějovice

Vlašim – Jablonec/Líšeň

Teplice – Zbrojovka Brno

Mladá Boleslav – 1. FC Slovácko

Sparta Praha – Baník Ostrava/Třinec

Bohemians 1905 – Sigma Olomouc

Hradec Králové – Viktoria Plzeň

Slavia Praha – Karlovy Vary

Los osmifinále Mol Cupu, který se během deseti minut odehrál dopoledne ve strahovském sídle fotbalové asociace, byl pro kluby ze severu Čech přívětivý, dalo by se říci milosrdný. Dva ze severočeského prvoligového trojlístku budou mít hratelné soupeře v domácím prostředí, Jablonec sice musí ven, ale měl by v cestě další „jen“ druholigovou překážku.

„Je zapotřebí uzpůsobit předpisy a vládní nařízení, aby na hřiště mohli vedle profesionálů i ostatní. Více než dvojice nebo šestice, bez tréninků se řítíme do nepříznivé situace, z které už nemusí být návratu. Věřím že amatérský fotbal i mládež budou moci trénovat co nejdříve,“ uvedl generální sekretář české fotbalové asociace Jan Pauly, než ponořil ruku do osudí mezi šestnáct červených míčků.

Hned první tři zápasy, které byly v prázdném sále jen za přítomnosti notářky vylosovány, měly severočeskou „příchuť“. Tedy pokud jablonecká parta zvládne odloženou dohrávku 3. kola s Líšní. Její termín zatím není znám. Poslední osmifinalista vzejde ze souboje Ostravy s Třincem, který se odehraje 23. února.

Ve čtvrtek si zatím jako poslední zajistil účast v osmifinále Liberec, finalista loňského ročníku, díky postupu přes druholigovou Viktorii Žižkov v prodloužení (3:1). Po nedělní ligové bezbrankové remíze s budějovickým Dynamem ho čeká se stejným sokem na stadionu U Nisy i pohárové klání.

„Měli jsme možnost s nimi odehrát poslední ligový zápas. Velmi kvalitní mužstvo, které má dobré fotbalisty. Bude to kdo s koho. Jsme rádi, že hrajeme doma a nemusíme cestovat třeba někam na Moravu, to je určitě pozitivní,“ komentoval los trenér libereckého Slovanu Pavel Hoftych a jedním dechem dodal: „Porveme se o postup a uvidíme.“

Cestovat nemusejí ani Teplice, které prošly 3:1 přes třetiligový Chlumec nad Cidlinou, v utkání 4. kola přivítají Na Stínadlech Brno. Oba protivníci však mají hlavní starosti s udržením v nejvyšší soutěži. Na hřiště soupeře se bude muset pouze Jablonec, který by po postupu přes Líšeň zamířil do Vlašimi.

Obhájce titulu Sparta Praha narazí v osmifinále Mol Cupu na lepšího z dvojice Ostrava – Třinec. Hrát bude doma na Letné. Úředním termínem je středa 3. března.