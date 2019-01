Jablonecko - Fotbalová I. B třída má nového lídra. Staly se jím Lučany, které využily zaváhání Jenišovic. Ty prohrály na hřišti Zásady. Naopak překvapivým výsledkem skončil zápas Plavů s Ruprechticemi, kdy se hosté radovali z jednoznačného vítězství 3:0.

Plavy dostaly doma trojku od Ruprechtic (v bílém). | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Rokytnice - Železný Brod B 2:0 (1:0)

Zápas začal z důvodu konfrontace o dvacet minut později, než měl být řádný výkop. Rezerva Brodu bohužel nepodala ideální výkon a až v samém závěru pozlobila soupeře, který byl sedmdesát minut lepší. V posledních dvaceti minutách ale Brod mohl vyrovnat, to se však nepovedlo, a tak v nastavení přidal soupeř gólovou pojistku Halířem.

Branky: 20. Havlíček, 90. Halíř. Rozhodčí: Vacek, ŽK: 2:1. Diváků: 100. Ž. Brod: Tkacz - Halama, Škaloud, Kovář, Podstavek (46. Javůrek) - Havlíček (70. Mařík), Makula, Tunka, Picek - Hadač L., Linka.

Držkov - Mšeno B 2:2 (0:1)

Od začátku se hrálo poměrně vyhrocené utkání, kde nebyla nouze o ostřejší zákroky či slovní výměny. V prvním poločase si domácí vypracovali několik slibných šancí, ale brankou neskončila žádná. Naopak hosté byli ve hře dopředu více aktivní a často hrozili rychlými průniky za obranu. Do vedení hosty poslal teprve Plný těsně před koncem první půle.

Do druhého poločasu vstoupili daleko více aktivněji domácí. Jejich hlad po gólu však zůstal dlouho neuspokojen. Několik velice slibných šancí domácí promarnili, ale nakonec jejich snahu korunoval Machula a srovnal skóre. Domácí dále hrozili především ze standardních situací, ale i přes výškovou převahu je gólově nevyužili. Naopak hosté opět udeřili a navýšili stav o další branku. Hráči z Držkova vsadili veškerou svou sílu do ofenzivy, která v 92. minutě byla zúročena brankou Řičici, který tak vystřelil pro domácí zasloužený bod za remízu.

Branky: 65. Machula, 90. + 2 Řičica - 39. Plný, 76. Petr. Rozhodčí: Mikule, ŽK: 2:2. Diváků: 50. Držkov: Dvořák E. - Prousek T., Dvořák E., Hruška, Prousek Pa. - Habr, Prousek Pe., Just, Vaníček - Řičica, Machula. Mšeno: Zounek - Škvor (57. Koudelka), Demín, Bistiak, Pavlata - Hadidi (78. Petr), Hall, Petrtýl, Plný - Novotný, Kohout (85. Jirků).

Plavy - Ruprechtice 0:3 (0:3)

Dá se říct, že domácí hráči svého soupeře podcenili a díky tomu dopadlo utkání tak, jak dopadlo. Od začátku nehrály Plavy aktivně a důrazně. Toho hosté využili a po třech šancích se dočkali prvních tří branek v utkání. Plavy sice mezitím ještě za stavu 2:0 bojovaly o výsledek, ale žádnou šanci se nepodařilo proměnit. Domácí kouč pak v poločase ani nechtěl jít do kabiny, protože mu jeho svěřenci jistojistě radost nedělali.

Po změně stran se domácí sice herně vzchopili, ale na zdramatizování zápasu to nestačilo. Dobré utkání odehrál v domácím dresu útočník Sitarčík a záložník Pitro.

Branky: 27. Vrzal, 29. Antoš, 38. Kusebauch. Rozhodčí: Jacík, ŽK: 2:1. Diváků: 60. Plavy: Benda - Horák, Černý, Votoček, Korotvička - Jón, Pitro, Šimerda, Kouřil - Sitarčík, Kafka (46. Balatka).

Víchová - Lučany 1:3 (0:1)

Favorizované Lučany začaly utkání ve Víchové velmi dobře a v 15. minutě se ujaly vedení po brance Maňáka, kterého do zakončení vyslal Killian. Nicméně po této brance se domácí hráči zvedli a naopak hosté se dostali pod tlak vlastní neaktivitou. Víchová měla několik šancí na skórování, ale gólman Novák svůj tým podržel. Krátce před odchodem do kabin mohl vedení Lučan navýšit Maňák, ale neprosadil se.

Po změně stran se fotbalovost spíše vytratila a hrál se neurovnaný zápas. Nicméně po dvaceti minutách druhé půle se Lučany dostaly do dvoubrankového vedení, když se prosadil Jarda Dítě. Zdálo se, že je o vítězi zápasu rozhodnuto, ale domácí se dočkali snížení po penaltě, když nadvakrát dopravil míč do sítě Hartig P. ml. Hosté ale šli po bodech důrazněji a v 82. minutě svým druhým gólem rozhodl o osudu utkání Maňák.

Branky: 75. Hartig P. ml. - 15. a 82. Maňák, 65. Dítě J. Rozhodčí: Trešl, ŽK: 2:2. Diváků: 50. Sestava: Novák - Vít, Vokuš, Killian, Svozil (61. Šindelář) - Horký (76. Patočka), Dítě M., Svoboda, Brož - Maňák, Dítě J. (88. Vokatý).

Velké Hamry B - Rovensko 3:4 (0:1)

Rezerva Hamrů v domácím utkání nestačila na Rovensko, které bylo v utkání přesnější v zakončení. Skóre otevřel hostující Pařík a mohlo být pro domácí ještě hůř. Gólman Blahna ale do konce prvního dějství ještě několik šancí zlikvidoval. Po změně stran se dostalo Rovensko do dvoubrankového vedení, když Pařík vstřelil svou druhou branku v utkání. Jenže zanedlouho snížil střídající Kříž. Tento stav ale nevydržel dlouho a Brunclík z penalty vrátil Rovensku náskok dvou branek. Jiskru naděje na bodový zisk vykřesal v 74. minutě Prousek st. Hamry po této brance ožily, ale po velkých šancích branka nepřišla. Udeřilo tak na druhé straně, kdy David Malý sedm minut před koncem posunul ukazatel skóre na 2:4. Pár minut před koncem ještě snížil mladší z Prousků, ale na body to nestačilo. Oba týmy nakonec dohrály utkání o deseti hráčích, když se po vzájemné strkanici odebrali předčasně do kabin Titlbach a Brunclík.

Branky: 58. Kříž, 74. Prousek Vl. st., 86. Prousek Vl. ml. - 16. a 55. Pařík, 62. Brunclík z pen., 83. Malý D. Rozhodčí: Kovářová, ŽK: 4:2, ČK: 1:1 (89. Titlbach - 89. Brunclík). Diváků: 120. V. Hamry: Blahna - Titlbach, Prousek Vl. st., Jiříkovský - Morávek (46. Kříž), Herel, Szirti (20. Zajíček), Prousek Vl. ml, Urbanec - Miček D., Horváth.

Kokonín - Nová Ves 2:0 (0:0)

Utkání začalo oboustranně opatrně, domácím chybělo pět hráčů, kteří pravidelně nastupují, a tak se soustředili především na defenzívu. Naštěstí již byl opět připraven první brankář Vojta Spanilý, který zejména v minulém kole citelně chyběl. V první části hry se hrál vyrovnaný a nepříliš pohledný fotbal, kdy se bojovalo především o střed hřiště. Největší šanci měli hosté, když domácí obrana pustila míč za sebe na brankáře, tento úmysl však vystihl hostující útočník, ale naštěstí se se střelou ukvapil a mířil nad branku.

Po přestávce začali Kokonínští získávat převahu, když viděli, že se soupeřem mohou hrát vyrovnanou partii. Začalo přibývat náznaků šancí a rohů na polovině hostí. Udeřilo v 58. minutě, kdy Mokráň našel krásnou kolmou přihrávkou naběhnutého rychlíka Mrklase, který naservíroval balon před branku, kde jej nejprve minul Šilhán, který padl po souboji s obránci, ale Michael Volf na zadní tyči s přehledem uklidil míč pod břevno 1:0. Povzbuzeni brankou zmáčkli domácí Novou Ves na jejich polovině a zahrávali sérii rohových kopů. Chuchlovu střelu z úhlu obránci ještě vytěsnili na další roh, po kterém se pověsil do vzduchu Míra Šilhán a hlavou rozvlnil síť 2:0. V závěrečných minutách Kokonín již kontroloval hru, tlak hostí byl spíše platonický, i když jednu velkou šanci si vytvořili, když nedůsledně pokrytý hráč hlavou jen těsně minul Spanilého branku. Vzhledem k velkému počtu absencí mají tři body cenu zlata a jsou povzbuzením do dalších kol jak pro hráče, tak pro trenéry, kteří měli tentokrát ze skládání sestavy pořádně zamotané hlavy.

Branky: 58. Volf, 66. Šilhán M. Rozhodčí: Jirák, ŽK: 2:1. Diváků: 50. Kokonín: Spanilý - Doubek, Kumstát, Šilhán J., Chuchla - Mrklas, Mokráň, Duštíra, Volf - Maixner (90. Růžička), Šilhán M.

Zásada - Jenišovice 3:1 (1:0)

Domácí nastupovali do utkání s velkým respektem ne jen k soupeři, kterému patřilo první místo v tabulce, ale především k situaci, která nastala před samotným začátkem utkání, když se v kabině sešlo pouhých jedenáct hráčů. Hráči byli nabádáni trenérem Lubasem, aby k utkání přistoupili svědomitě a řeči nechali v kabině. To se jim od první minuty dařilo, když během patnácti minut měli tři stoprocentní šance. Bohužel využita byla jediná, když rohový kop Čecha usměrnil do sítě hlavou kapitán Fišer. Paradoxně domácí do konce poločasu iniciativu přepustili hostům, ale ti své šance nevyužili.

Tak jak první poločas skončil, začal i poločas druhý a hosté ve 47. minutě vyrovnali Víchem. Od této chvíle se hra přelévala z jedné strany na druhou, vyložené šance však žádný z týmů nedokázal využít. Uklidnění na stranu domácích přinesl vedoucí gól Sameše, který uklidil odražený míč po trestném kopu do branky hostí. V samotném závěru utkání pečetil domácí výhru Michal Kopal, který zužitkoval gólovou přihrávku Petra Fišera.

„Utkání jsme začali dobře i v nekompletní sestavě. Nevyužité šance v samém začátku utkání však mrzí. Vítězství se nerodilo snadno, ale klukům děkuji za vybojovanou výhru a předvedený výkon," pochvaloval si trenér Zásady Libor Lubas.

Branky: 8. Fišer, 62. Sameš, 90. Kopal Mich. - 47. Vích. Rozhodčí: Diringer, ŽK: 1:1. Diváků: 60. Zásada: Kopal Mil. - Blažek, Kubát, Bělina, Topinka - Sameš, Srbek (90. Kotyza), Kopal Mich., Čech - Gregor (86. Kochánek), Fišer.