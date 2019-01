Jablonecko – Fotbalová I. B třída přinesla řadu zajímavých výsledků. Nejvíce však sportovní příznivce zajímal výsledek Lučan na Malé Skále. Zajímavé také je, že Rovensko, bojující o záchranu, předehrálo své utkání v Ruprechticích již v pátek, přičemž byl stanoven společný začátek posledních dvou kol soutěže.

Lučany (v černém) i přes porážku na Malé Skále zachránily účast v I. B třídě. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Zásada – Železný Brod B 5:2 (2:1)

V prvním poločase po opatrném začátku první branku vstřelili hosté ze Železného Brodu, jejímž autorem byl Podstavek. Další průběh hry byl celkem vyrovnaný a překvapivě domácí Zásada před koncem poločasu obrátila vedení na svoji stranu, když nejprve vyrovnal na 1:1 Janko, po samostatné akci překonal s přehledem brankaře hostí Kordíka. Druhou branku domácích vstřelil hlavou po rohovém kopu kapitán Fišer.

Ve druhém poločase domácí pokračovali směrem dopředu zlepšenou hrou a další branku dal na 3:1 Janka, když obešel vše, co mu stálo v cestě (6 hráčů hostí) a s přehledem skóroval. Chvíli na to opět po samostatné akci zvýšil na 4:1 domácí Srbek, když přehodil hostujícího brankaře. Následně se o skórování snažila obě družstva a měla k tomu několik šancí. Na 4:2 snížil za hosty z pokutového kopu brankař Kordík. Domácí brankař Kopal směr penalty vystihl a střelu vyrazil, ale na opětovnou dorážku Kordíka již nestačil. Domácí opět zvýšili své vedení, když po přihrávce Srbka skóroval Feri již na 5:2. Další šance na obou stranách již zůstaly nevyužity, a proto utkání skončilo zaslouženou výhrou domácí Zásady 5:2.

Branky: 41. Janko, 43. Fišer, 51. Janka, 58. Srbek, 78. Feri – 5. Podstavek, 69. Kordík. Rozhodčí: Nádeník, ŽK: 1:0. Diváků: 50. Zásada: Kopal Mil. – Šourek, Knappe (72. Kotyza), Lhota (77. Princ), Kopal Mich. – Pavlík, Srbek, Janka, Janko (60. Sameš) – Feri, Fišer. Ž. Brod: Kordík – Škaloud, Maryško, Hlubuček, Mařík (72. Saska) – Podstavek, Havlíček, Šilhán, Burkoň – Havrda, Kuhn.

Držkov – Harrachov 4:4 (1:1)

Od samého začátku se hrál fotbal nesen v příjemném duchu. Skóre otevřeli hosté po zaváhání obrany, ale během několika okamžiků srovnal Ševčík po krásné kombinační akci domácích. První poločas nabídl ještě několik dalších slibných příležitostí na obou stranách, ale stav se do poločasu nezměnil.

V druhé polovině se zápas změnil v exhibiční utkání obou týmů. Nejdříve si Harrachov vypracoval dvoubrankové vedení, které snižoval z nařízené penalty Dvořák. A domácí opět měli šanci vyrovnat, ale vzápětí Harrachov opět unikl na rozdíl dvou branek. V samotném závěru se však domácí vybudili k silné ofenzivě, která vedla ke dvěma brankám, kterým předcházela pěkná kombinační hra. Hosté i domácí sehráli hezký zápas, který byl pro přítomné diváky příjemným a pohledným rozloučením s touto sezonou.

Branky: 83. a 84. Stumer, 19. Ševčík, 65. Dvořák J. (z pen.) – 15. a 62. Chlup, 64. David, 76. Sedlmajer. Rozhodčí: Blaschke, ŽK: 1:3. Diváků: 50. Držkov: Dvořák E. – Prousek T., Dvořák J., Machula, Hruška – Stumer, Prousek Pa., Just (65. Berka), Machačka – Prousek Pe., Ševčík.

Malá Skála – Lučany 4:3 (0:1)

Lučany potřebovaly naplno bodovat, aby měly stoprocentní jistotu záchrany v soutěži. Na dálku totiž bojovaly s týmem Jablonného v Podještědí ze skupiny Západ o třetí sestupové místo. I přes porážku nakonec Lučany udržely příslušnost v I. B třídě, neboť Jablonné také prohrálo a získalo tak černého Petra do okresního přeboru.

Samotné utkání nezačalo pro Lučany špatně a v 25. minutě otevřel skóre Brož, ale do poločasu již hosté žádnou další branku nepřidali. Ve druhém poločase se ale lazaret Malé Skály, složený z větší části hráči B-týmu, postaral o totální obrat průběhu zápasu. Dvakrát mířil přesně Makula a v 64. dával Šilhán již na 3:1. Lučany ale nesložily zbraně a snažily se dál o skórování. Kdyby však proměnily všechny své šance, tak by muselo být skóre dvouciferné. To se ale nestalo a Lučanům se podařilo jen vyrovnat na 3:3. Dvě minuty před koncem však poslal domácí do vedení Stránský a připravil tak Lučanům horké chvilky.

Branky: 52. a 54 Makula, 64. Šilhán, 88. Stránský – 25. a 64 Brož, 83. Dítě M. Rozhodčí: Špidlen, ŽK: 0:1. Diváků: 100. M. Skála: Bouda – Cafourek, Stolín, Šťastný J., Vepřek, Volek, Kurfiřt, Makula, Banda, Stránský, Šilhán J. Lučany: Mohr – Dítě J., Patočka, Röschl, Vokuš, Svoboda, Kilián, Horký, Brož, Dítě M., Volf.

Plavy – Rokytnice 1:0 (0:0)

Bývalý trenér Plavů Koucký měl na lavičce Rokytnice hodně volného místa, protože jeho mančaft přijel jen s jedenácti hráči. Výhoda to ale pro domácí nebyla a diváci viděli zajímavé utkání. Oba celky si vytvořily několik slibných šancí, ale do branky se míč během prvního dějství nedostal ani jednou. Hlavně zásluhou obou brankářů, domácího Škalouda a hostujícího Sedláčka.

Ve druhém poločase hra pokračovala ve stejném duchu a definitivní rozhodnutí přišlo dvacet minut před koncem, kdy si míč vzal pod kontrolu Šimerda, vydal se kličkovat mezi hostující obránce a nakonec také vyzrál na brankáře Sedláčka. Tímto momentem bylo prakticky po zápase a duel se více méně dohrál, i když měly Plavy ještě pár šancí na skórování, výsledek se již neměnil.

Branka: 71. Šimerda. Rozhodčí: Drobník, ŽK: 2:0. Diváků: 110. Plavy: Škaloud – Jelínek, Horák, Votoček, Korotvička – Jón, Tomíček, Šimerda, Kafka (56. Balatka) – Lejsek (89. Harik), Čermák (75. Jandura).

Další výsledky: H. Branná – Mšeno B 5:3, Ruprechtice – Rovensko 2:1.