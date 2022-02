Vysoká výhra a jasný postup do semifinále MOL Cupu, co na to říkáte? Na papíře to vypadá jako jasná záležitost. Ale byl těžký terén. Chtěli jsme jít do vedení, a to se nám podařilo. A to ten zápas asi ovlivnilo. Pak se nám podařilo přidat další branky. Za konečných 4:0 jsme strašně rádi a jdeme v poháru dál.

Dá se říci, že váš gól na 2:0 byl zlomový v utkání?

Nevím, jestli moje góly rozhodly, ale určitě nám hodně pomohly.

Nejdříve jste vystihl na půlce hřiště malou domů od Marka Matějovského a svůj nájezd bezpečně proměnil.

U té branky se nedomluvil Marek Matějovský se stopery a já šel sám na brankáře hostí. V první fázi jsem ho chtěl lobovat, ale balon skákal. Tak jsem si to raději nechal až do vápna.

Třetí gól celkově a váš druhý byl po skvělé přihrávce od odchovance Černáka.

Byl tam nějaký nákop na Černyho a ten mi to skvěle předložil a já už jsem to jen se štěstím umístil do brány.

Proč jste se při gólu hodně radoval zrovna před boleslavskou střídačkou?

Boleslavským angažmá jsem si prošel. Vím, co se mi tam stalo. Realizační tým mě dal na čtrnáct dní mimo, když jsem tam končil. Nevím, jestli jsem si tohle zrovna zasloužil. Já se na tyhle situace pak těším a dokážu si je vychutnat.

Trenér Rada měl z vítězství radost, ale upozornil: Přepínáme na ligu!

Je výkon i výsledek našich barev povzbuzením do dalších zápasů?

Každá výhra vám dodá sebevědomí. Pevně věřím, že to je nějaký příslib. Hned když jsme přišli do kabin, jsme si snad říkali, že bychom ten postup vyměnili za tři body do ligové tabulky. Protože těch bodů tam moc nemáme. Budeme se muset pokusit bodovat v každém ligovém zápase. Osobně si myslím, že to bude boj až do posledního kola v lize i nadstavbě.

Týmy ze suterénu tabulku totiž také bodují a náskok se netvoří.

Vyhráli jsme jednou a pak remizovali, čtyři body nehrají zas tak velkou roli. Je fajn, že se nám v každém zápase zatím podařilo bodovat. Když budou body přibývat, bude to jen dobře. Musíme jít zápas od zápasu.

Těšíte se už na nedělní ligový šlágr se Spartou?

Už je to nějaká doba, co se mi proti Spartě tak dařilo. Těšíme se na ten zápas všichni, doufám, že přijde co největší fanoušků. Budeme je chtít na tomto těžkém terénu potrápit, ale, bohužel, tady na severu se s tím nic nedá dělat. Trávníkáři se snaží, ale bohužel tráva v tomhle ročním období tady neroste. Uděláme maximum, abychom Spartu potrápili a třeba i uspěli.

Prý dnes velmi pospícháte na dceřiny narozeniny…

Je to tak, má zrovna rok. Dneska to vyšlo takhle pěkně, takže spěchám za ní domů, abychom to nějak oslavili. Škoda, že z toho nemá ještě rozum (úsměv).