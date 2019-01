Jablonecko - Hned první jarní kolo okresního přeboru přineslo jeden překvapivý výsledek. Maršovice totiž doma ztratily body se Smržovkou, která svou důraznou hrou porazila lídra soutěže 4:1. Zajímavého výsledku dosáhl také Kokonín B, který remizoval s třetím Kořenovem 1:1. Dobrou formu ukázaly Albrechtice, které vyhrál v Držkově 3:1.

Držkov B - Albrechtice 1:3 (0:1)

Od samého začátku utkání se nehrál příliš pohledný fotbal. Na obou stranách bylo spoustu nepřesností, přesto z této bilance občas hostující hráči unikli. Přesto lze pochválit snahu obou mužstev, že se neuchýlili k nakopávacímu pojetí hry, tedy hrálo se především po zemi. V první polovině utkání se míč pohyboval především na středu hřiště. Ve 33. minutě utkání se prosadil po chybě domácích Pecháček, který si dobře naběhl za obranu. Největší šanci domácích měl Vaníček, který sám proti hostujícímu brankáři těsně minul. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji opět hosté, kteří těžili z mnoha chyb v kombinaci domácích. Opětovného zaváhání domácích využil v 50. minutě Lipský a hosté již vedli o dvě branky. Několik okamžiků poté se ocitl po dobrém pasu za obranu opět Vaníček sám proti brankáři a tentokrát se nemýlil. Veškeré naděje domácích pohřbil v 61. minutě Bělohlávek opět těžící z hrubých chyb domácích. Albrechtice si po právu odváží tři body z Držkova, když dokázaly využít opakovaných chyb domácích. Rozhodčí Lejsek řídil utkání s rozumem a nenechal hru zajít do neuvážlivých končin.

Branky: 54. Vaníček - 33. Pecháček, 50. Lipský, 61. Bělohlávek. Rozhodčí: Lejsek, bez karet. Diváků: 70. Držkov: Bouda - Nikodým, Machula J., Berka, Kadeřábek (46. Hruška), Berka, Prousek (74. Novotný), Linhart, Machačka, Vaníček, Fišer (46. Mrkvička), Stumer. Albrechtice: Bártl - Jelínek (68. Prokop), Lipský, Pecháček, Vávra, Štěpař, Bělohlávek, Verner (81. Rádl), Koldovský, Pipek, Zelinka.

Maršovice - Smržovka 1:4 (1:3)

Domácí fotbalisté si na umělce v Břízkách připsali první porážku v sezoně. Skóre otevřel šťastně Suchrada, kterého do obličeje trefil míčem brankář Nežádal po standardní situaci. Hosté se nadále snažili důraznou a běhavou hrou atakovat domácí branku, ale výraznější šanci si nevypracovali. Udeřilo tak na druhé straně, když v 41. minutě vyrovnal Sitarčík. Jenže pak dvakrát zaváhali domácí ve středu hřiště a během dvou minut Jelínek s Hrabánkem skórovali na 3:1 pro Smržovku. To se ukázalo jako rozhodující pro zbytek zápasu. V dalším průběhu ubylo šancí a Maršovice se kýženého zdramatizování zápasu nedočkali, a tak v závěru pečetil výhru hostů Kedroň.

Branky: 41. Sitarčík - 14. Sucharda, 42. Jelínek, 43. Hrabánek, 86. Kedroň. Rozhodčí: Diringer, ŽK: 2:0. Diváků: 80. Maršovice: Nežádal - Stolín, Macur, Meisl, Plný, Lupa, Sitarčík, Kohoutek, Szatmari, Toman, Zajíc (46. Paldus). Smržovka: Macek - Beránek, Šich, Patočka, Sucharda (30. Kedroň), Brož L., Skála, Jelínek (83. Novák), Hrabánek (60. Štěpánek), Brož A.

Jenišovice B - Rychnov 2:3 (1:2)

Hosté byli favority zápasu, ale domácí chtěli navázat na remízu z podzimu. Utkání začalo divoce již od první minuty, kdy dával hostující Kalina na 0:1. Za 4 minuty bylo vyrovnáno. Vodháněl z penalty dal na 1:1. A začínalo se znova. Hosté byli lepším týmem, ale bylo vidět, že vyrovnávací branka je znervózněla. Domácím docházel dech a čekali na poločas. Ve 45. Janků po brejku převalil vedení na stranu hostů. 1:2. Druhá půle začala tlakem Rychnova, který chtěl potvrdit vedení, a to se mu v 60. minutě Kalinou povedlo. Domácí se zvedli a začali být lepším týmem. Zkorigování výsledku však Vodháněl z druhé penalty odmítl a trefil tyč. Hosté začali hlídat výsledek, ale domácí vrátil do hry Hradecký, když proměnil svoje sólo. Zbytek zápasu byl ve znamení boje domácích o remízu, ale Gombár v jasné šanci udělal kličku a rozhodčí již neměl odvahu na třetí penaltu. Výsledek 2:3 znamená zasloužené 3 body pro hosty, kteří se dost nadřeli. Rozhodčí zápas až na penaltovou situaci velmi solidně zvládli.

Branky: 5. Vodháněl z pen., 80. Hradecký - 1. a 60. Kalina, 45. Janků. Rozhodčí: Nagy, ŽK: 1:3. Diváků: 120. Jenišovice: Sucharda - Preisler, Imlauf (46. Hradecký), Vodháněl, Svoboda, Kalousek, Aron, Bernard, Fiala (83. Strnad), Kočí (46. Resl), Skalický. Rychnov: Polák (71. Saček) - Petr (80. Hrnčál), Nosek, Procházka, Mahdal, Pfeifer, Kubát, Kalina, Jindra, Plaček, Janků.

Kokonín B - Kořenov 1:1 (1:1)

Fotbalisté Kokonína přivítali favorizovaný Kořenov a očekával se jednoznačný průběh, i vzhledem k podzimním výsledkům Kokonína. Jenže opak byl pravdou a domácí svůj herní projev výrazně zlepšili. Kokonín ve většině zápasu hosty přehrával, ale Kořenov se snažil těžit ze své výškové převahy při standardkách, ale nedařilo se. Skóre však otevřeli přeci jen hosté, když se v 18. minutě prosadil Kohút z přímého kopu tečovanou střelou. Jenže radost hostům dlouho nevydržela a krásnou tvrdou střelou vyrovnal Mrklas. Další šance pak zůstaly ve zbytku celého utkání nevyužity a oba celky se rozešly smírně 1:1.

Branky: 23. Mrklas - 18. Kohút. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 0:2. Diváků: 50. Kokonín: Lhota - Holler, Malý st., Paldus (2. Strnad (46. Gut)), Jabálek - Šourek, Šilhán J., Mrklas, Kunze (56. Svoboda) - Bobota (54. Winkler), Malý ml. Kořenov: Doležal - Posejpal, Dolenský (60. Říha), Vrána (75. Strnádek), Klinger, Fojtík, Jech, Šebek, Kohút, Šnýdl, Kovačík.

Tanvald - Zásada B 5:3 (2:2)

Tanvald vstoupil do utkání lépe, když se během 18 minut dostal do vedení 2:0 a vypadalo to na jasnou záležitost. Hosté se pak překvapivě vzchopili a do poločasu srovnali na 2:2. Druhá půle začala tlakem domácích, paradoxně to byli opět hosté, kteří dokázali vstřelit branku na 3:2. To bylo ze strany hostů vše, pak převzali otěže zápasu tanvaldští a třemi góly otočili na konečných 5:3. Po dvou gólech se za domácí trefili Kristek a Trmal.

Branky: 18. a 68. Trmal, 73. a 75. Kristek, 6. Prusík - 20. a 55. Šebesta, 36. Blažek. Rozhodčí: Šoun J., bez karet. Diváků: 150. Tanvald: Hulap - Blažek, Prusík, Koželuh, Ducháček, Gombala, Lorenc, Bajzik, Lavička, Trmal, Borski (střídali: Hudec, Kristek, Svoboda, Duštíra). Zásada: Soukup - Blažek, Boček, Rožeň, Lhota, Šebesta, Beneš, Fedák, Štryncl, Varga, Kalous (střídali: Boudík, Supernát).