Jablonec n. N. – Nováček ze Sokola Maršovice projel podzimní částí fotbalové I. B třídy skupina východ suverénním způsobem a vyjma dvou remíz body neztrácel. Na svém kontě má pětatřicet bodů a je na půl cesty k postupu do I. A třídy.

Třetí je po podzimu Malá Skála, která vyhrála derby v Držkově. Nejhůře po podzimu je na tom z pohledu jabloneckých týmů Mšeno, které sice vyhrálo nad Zásadou, ale v tabulce mu patří dvanácté místo.



Sokol Držkov - SK Malá Skála 2:3 (1:1).

Držkovští v derby prohráli a trenér Petr Černý se hodně zlobil na sudího Zlatníka. „Zápas prakticky rozhodl pomezní Zlatník, který po poločasové remíze vymyslel v 68. minutě penaltu proti domácím, kterou hlavní rozhodčí na jeho popud odpískal. Bylo až s podivem, že hráči domácího, ale i hostujícího týmu jeho rozhodnutí nezaregistrovali a odcházeli z pokutového území domácích v domnění, že je odpískán odkop od branky. Druhou penaltu v pokutovém území hostů potom vymyslel sám arbitr, který tak asi kompenzoval své předchozí špatné rozhodnutí,“ okomentoval dva sporné okamžiky utkání trenér Držkova Černý.



Utkání se pak přiostřilo a začaly padat žluté karty. Od 75. min. hráli po zranění Kobrleho hosté o deseti. Jedenáct minut před koncem, kdy se domácí nadechovali k závěrečnému náporu, uviděl žlutou kartu za zakopnutí míče Machula. Hosté pak hubené vedení udrželi. „Oba dva vedoucí mužstev se po zápase shodli na špatném výkonu hlavního rozhodčího i asistenta Zlatníka. Doufáme, že stejný názor sdílel i přítomný delegát,“ zlobil se Černý.

Branky: 12. Hruška 80. Batěk (PK) – 9. Daníček P. , 68. Makula M. (PK), 78.Volek. Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (79. Machula). Diváků: 50. Držkov: Šverma - Prousek T., Hruška, Machula, Škaloud - Linhart (70 Stumer), Batěk, Hlubuček, Machačka - Prousek P., Brodský. Malá Skála: Daníček R. - Cafourek, Kotrba, Brožek, Havlík, Vepřek, Kobrle, Makula M. Daníček P., Volek, Plátek

Sokol Zásada - FK Jiskra Mšeno B 2:4 (1:1).

Týmy si pořadatelství utkání přehodily a hrálo se na umělé trávě v Břízkách, kde byli domácí fotbalisté lepší. Inkasovali sice první branku, poté si vlastňáka dal Vejprava mladší, ale do poločasu dokázali srovnat Holečkem. Po změně stran mělo Mšeno trvalý tlak ale ve 49. minutě dal vedoucí gól Pavel Pěnička. „Jenže v 68. minutě pustil asistent Kadlec dvoumetrový ofsajd, ze kterého hosté srovnali,“ láteřil vedoucí Mšena Martin Dutka. Ovšem domácí sebrali všechny síly a v závěru dokázali dvěma brankami strhnout vítězství na svoji stranu. „Dobře zachytal Koudelka,“ pochválil „náhradního“ brankáře z pole Dutka.

Branky: 7. vlastní Vejprava ml., 68. Boudík – 19. Holeček, 49.a 83. Pěnička, 90. švorc. Rozhodčí: Kulhavý. ŽK: 2:0. Diváků. 20. Zásada: Mil. Kopal – Pavlík, Tyle, Boudík, Mar. Kopal, Rožeň, Špaček, Mich. Kopal, Postula Janko (55. Šourek) Fišer. Mšeno B: Koudelka – Zámečník, Čermák, Vejprava ml., Matoušek – Pěnička, Vejprava st., Hadidi (46. Petrtýl), Ryšavý – Holeček (49. Weber), Švorc.

Sokol Plavy - FC Atax Jenišovice 4:2 (2:0).

Domácí chtěli napravit nepovedený zápas z Víchové, a tak trenér Koucký udělal několik změn v základní sestavě, a to přineslo svoje ovoce. Do sestavy zařadil mladíka Brezara, který hned v úvodu dvakrát provětral obranu hostí a v 9. a 11. minutě překonal brankáře Suchardu. Domácí do poločasu předvedli ještě několik pohledných akcí, ale hostující brankář skvělými zákroky přiváděl plavské střelce k šílenství. Po změně stran domácí přidali třetí gól a zdálo se rozhodnuto. Jenže Jenišovice se nevzdaly a v rozmezí osmi minut snížily na rozdíl branky. Poté měli hosté tlak a ve snaze vyrovnat si vypracovali i několik šancí, které jim domácí brankář Lejsek pochytal. Tříbodovou pojistku v podobě čtvrtého gólu dal domácí Votoček čtyři minuty před koncem. „V zimě máme o čem přemýšlet, musíme si rozmyslet, jak na jaře napravit nepodařený podzim“ řekl po posledním utkání roku vedoucí týmu Plavů Arnošt Rösler.

Branky: 6. a 11. Brezar, 58. Rimský (PK), 86. Votoček – 60. a 66. Kalousek. Rozhodčí: Poschko. ŽK: 0:2. Diváků: 80. Plavy: Lejsek – Jelínek, Černý, Votoček, Korotvička, Čermák (83. Šimerda) – Tomíček, O. Konopásek (55. Jón), J. Konopásek (74. Harik), Brezar, Rimský. Jenišovice: Sucharda – Plechatý, Vaněček, Raška (73. Saudský), Křepela – Bárta (46. Flodrman), Bernard, Hanuš, Kalousek – Pekař, Marek (61. Hrabák).

Rokytnice – Maršovice 2:4 (0:2).

Utkání se hrálo na umělé trávě v Jablonci ve Mšeně a Maršovice byly od prvních minut lepším týmem. Rokytnici zatlačily na jejich polovinu, ale ta po získaní míče podnikala nebezpečné brejky, se kterými si obrana v čele s Nežádalem poradila. Tlak domácích vyústil ve 35. minutě ve vedoucí branku, kterou dal po akci Habra Sitarčík. Další branku dali domácí poté, co Rokytnici nevyšel ofsajd systém a po vyšachování brankáře dal Sitarčík do prázdné branky druhý gól. Domácí i ve druhé půli určovali tempo hry a v 65. minutě dal Kocúr třetí gól. Poté Maršovičtí i spolu s fanoušky slavili podzimního půlmistra I. B třídy a toho využila Rokytnice a v rozmezí dvou minut snížila na rozdíl branky. Od té doby bylo k vidění drama, jehož rozuzlením byla penalta v 84. minutě. Tu v době, kdy se maršovickému ostrostřelci Kohoutkovi narodil syn, proměnil Kocúr.

Branky: 35. a 42. Sitarčík, 65. a 84. (PK) Kocúr – 78. Handlíř, 80. Novotný. Rozhodčí: . ŽK: 1:1. Diváků: 60. Maršovice: Nežádal – Stolín, Šimčík, Klápště (80. Fiala), Honzák – Habr (55. Macúr), Habr ml., Topinka, Just – Sitarčík (46. Mrkvička), Kocúr.