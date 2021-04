Po té, co byl brutálně zraněný brankář Slavie Kolář a v nebývale tvrdé hře Ragers došlo i na to, že po souboji do ležícího slávisty dva hráči Rangers kopali, vznikl hlouček a v něm Ondra Kúdela cosi řekl domácímu Kamarovi. Ten pak vystartoval a s pokřikem „rasist“ se vrhl na slávistu. Ve vzniklé vřavě jako by se zapomnělo na to kopání do ležícího, ale řešil se údajný rasistický slovní útok a padl za to trest.

Co se dělo po utkání je na další dlouhé líčení. Došlo i na fyzické napadení Kúdeli Kamarou. Jenže pozornosti se ve všech sdělovacích prostředcích dostalo tomu, že prý Kúdela rasisticky slovně napadl hráče skotského klubu. Co na tom, že nikdo neslyšel, co vlastně bylo řečeno. A Kúdela se rozhodně bránil. V současném světovém trendu měli všichni jasno. A tak se čekalo, s jakým trestem přijde UEFA.

A to, co přišlo, všechny šokovalo. Kúdela za neprokázanou vinu dostal stopku na deset zápasů pod řízením UEFY. Hráči Rangers pak vyvázli se čtyřmi, respektive třemi zápasy. Za prokopnutí hlavy gólmanovi čtyři zápasy, za fyzické napadení tři zápasy. Nebudeme hovořit o presumpci neviny, to UEFA neuznává. Pánové mají jasno – nikdo to sice neslyšel, ale je vinen! Nepoměr, nespravedlnost, to vše jakoby byly pocity veřejnosti po té, co se verdikt na veřejnosti objevil. Nikdo asi neschvaluje rasismus, je správné proti němu bojovat. Jenže to musí mít nějaká pravidla a ne že stačí, když jeden druhého nařkne. Hrozně lehce to může sklouznout a ke zneužívání je tu hodně blízko. A pak to, že někdo ve vypjaté atmosféře na někoho nadává přeci neznamená, že je rasista, vrah nebo ví Bůh co. Prostě na hřišti to tak někdy bývá.

A pak se pískne konec, hráči si podají ruce a jde se dál. V tomto případě to tak není. No a těžko si představit, jak „rasista“ Kudela hraje, trénuje a raduje se po vstřeleném gólu nebo výhře v objetí se spoluhráči jiné barvy pleti. Ale ono se to běžně děje!

A to ještě Kúdelovi hrozí taky pokuta nebo půlroční vězení…

Co na to říkají ti, kteří se kolem fotbalu pohybují?

Jan Řezáč, trenér FC Pěnčín

„Pokud mají důkazy, že Kúdela urážel rasisticky hráče, tak ten trest je adekvátní, ale pokud nemají, tak ten trest je absolutně směšný. Bohužel, to je velká kaňka na postupu a to, co se z toho udělalo, mi přijde strašně moc přefouknuté. Bohužel za stavu 2:0 pro Slavii zbytečnost od Kúdely, vím, že v tom hrály roli emoce ale když vedete a postupujete, tak mu přeci neřeknu tohle. A ještě k tomu, když se to na celém světe řeší obecně. Myslím, že se odvolá a stáhnou mu to třeba na půlku.“

Adam Pelta, manažer FK Jablonec B

„Myslím si, že trest v případě tvrzení proti tvrzení je to nepřijatelný a že UEFA ustoupila zájmům západních zemí a tlaku jejich společnosti. Vadí mi, že UEFA má i dvojitý metr pro míchání politiky do fotbalu. Vlčí máky pro veterány tvrdě trestá a klekání na podporu BLM schvaluje, i když sama vede hned několik dlouholetých kampani proti rasismu, což je samozřejmě správně. Jinak si myslím ale, že Ondřej Kúdela měl být v zápase nad věcí a nic tomu hráči za rozhodnutého stavu neříkat, tohle do fotbalu určitě nepatří, ale za likvidační zákrok dostat 4 zápasy a za obviněni bez důkazů 10, je hrůza.“

Jaroslav Kletečka, sekretář a trenér TJ Železný Brod

„Každá dotčená strana si povede své a jak to opravdu bylo nikdo to nezjistí. Bohužel Kúdela si tuto šlamastyku způsobil jen a jen sám. Kdyby nebyla akce, nebyla by reakce. Nicméně rozhodnutí je to divné, když neexistuje důkaz.“

Petr Kopal, TJ Desná, vedoucí fotbalového týmu

„Pro mě nesmysl, ale nechci se vyjadřovat, musel bych být sprostý. Vždyť mu nic nedokázali, multikultisvět uznává rasismus jen jednostranně, stejně jako u nás se chrání nepřizpůsobivé vrstvy na úkor pracujících lidí. Západní Evropa nás bere stále jako východní blok, na který musí být přísnost.“

Jaroslav Hnětýnka, rozhodčí

„S trestem v žádném případě nesouhlasím a pokud UEFA nedoloží nějaké další důkazy o vině hráče Kúdely, tak se z této události stane velice nebezpečný precedens, který absolutně popírá právní systém. A přiklání se na jednu stranu při tvrzení proti tvrzení bez doložení dalších důkazů.“

Josef Březina, bývalý gólman:

„Takový flastr, když nikdo neví, co se opravdu řeklo, to je nehoráznost. A stejně tak mírné tresty na druhé straně. Víc než dvacet let jsem strávil ve fotbalové brance, ale takový zákrok, jako byl na Koláře, to jsem nezažil. Mohl ho zabít, ale jsou to jen tři zápasy! Pánové z UEFY byli rozhodnutí dopředu, objektivně nic vyšetřovat nechtěli. A přesně taková rozhodnutí a nepoměr, nepřihlédnutí k tomu, co se tam opravdu dělo. Ten pocit nespravedlnosti, to je to, co lidi k rasismu dovede! Nech je souzeno na obě strany stejně! A na všech životech záleží, ne jen na těch černých.“