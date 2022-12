Jaké budou vaše Vánoce?

Jsem zastáncem klasických Vánoc a vždycky je trávím doma. Nikdy se nestalo, že bych byl na Vánoce mimo domov. Miluju klasiku, Ladovy Vánoce, to ctím celý život.

Užíváte si všeho, co k těmto svátkům patří?

Určitě. S jídlem a s pitím to ale nepřeháním. Chybět ovšem nesmí pohádky. Vánoce jsou u mne hlavně o klidu a pohodě.

Jakou pohádku máte nejraději?

Mám rád víc pohádek, například Krakonoš a lyžníci nebo O Janovi a jeho podivuhodném příteli a určitě taky ty klasické, jako je třeba Pyšná princezna.



Letošní Vánoce budou možná trochu jiné, ať už díky konci coronavirové pandemie nebo probíhající válce na Ukrajině nebo zdražení energií a našeho života vůbec. Ovlivní to nějak i Vaše svátky?

Současná situace a atmosféra má dopad na všechny, na mladé, staré, prostě na všechny. Společnost se docela po covidu změnila. A teď do toho ještě přišla válka. Myslím si, že, bohužel, k horšímu. Já si hlavně přeju, i když to zní jako klišé, aby byli lidé zdraví, aby nebylo tolik nevraživosti a abychom se všichni snažili své rodiny a ty nejbližší naplnit láskou a pohodou. Máme život jen jeden. Aktuální situaci stejně my, obyčejní lidé, neovlivníme. Musíme si proto život užívat a být zdraví. A podílet se na tom, aby se taková doba už nikdy neopakovala. Mrzí mě, že společnost se, podle mého názoru, změnila k horšímu. A je to škoda. Život má vždycky co nabídnout. A vyplatí se bojovat za to, aby ta situace byla už jen a jen lepší.

Budete se o Vánocích, vzhledem ke zdražování, nějak omezovat a víc šetřit?

Já jsem v takových věcech striktní, například poctivě třídím odpad, šetřím, a to bez ohledu na to, jaká je cena energie. Naučil jsem se to za svého pobytu v zahraničí a dnes je to pro mne samozřejmostí. Tam to bylo běžné a pro mne to tak zůstalo dodnes. Jsem zvyklý zhasínat, nenechat zbytečně téct vodu, nakupovat plus mínus stále stejně hodnotné dárky. Není potřeba, aby byly za statisíce. Vánoce mají být ve znamení toho, aby si je užily hlavně děti. Vánoce jsou hlavně o dětech a o pohodě celé rodiny.

A dárky už máte nakoupené, všechno nachystané?

Úplně všechno ještě ne. Ještě musím zařídit nějaké drobnosti. Ale většinu už mám. A jsem rád. Byly doby, kdy jsem to řešil hekticky na poslední chvíli. Ale teď, s vyšším věkem, to chci mít vyřešené dřív, být v klidu a neshánět dárky poslední dny před Štědrým dnem.



Máte v plánu nějaký vánoční nebo silvestrovský fotbálek?

Neplánuju nic. Ale myslím, že si o svátcích raději dám procházku na čerstvém vzduchu než se honit na hřišti za balónem.