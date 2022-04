„Já to s nimi vidím dobře. Říkal jsem to už na začátku sezóny i v zimě. Mají, bohužel, dost smůly, to už bylo vidět na podzim. Působení v Konferenční lize jim dost ublížilo. A to se s nimi táhne celou sezónu, ale mají dost kvality na to, aby ukázali, že se v lize udrží.

Nemyslíte, že situace už ale začíná být napínavá…

Ano, své sehraje i psychika. Zápas od zápasu to bude těžší a těžší. Už před několika zápasy jsem říkal, že je potřeba zabodovat naplno. Když budete neprohrávat, ale sbírat jenom bod, tak je to málo. Čekalo se, že se zvládne zápas s Pardubicemi, ale to byl pravý opak. V něm byla klika, že vůbec udělali jeden bod. Nebýt brankáře Hanuše, tak prohráli. A teď je čeká existenční zápas se Zlínem. A v utkání se Slavií a Ostravou nevidím, že by byli naši hráči favority.

Co chybí podle Vás k tomu, aby Jablonečtí vybojovali tři body?

Každý tým jednou za čas takovou sezónu má. Problém je v hlavě. Fotbal ti kluci určitě hrát nezapomněli. Na ně to padlo právě v okamžiku, kdy naopak očekávali, po působení v Konferenční lize, že sezóna bude zajímavá fotbalově,herně i finančně. Ale to se, bohužel, nestalo. Kluci měli na to v Konferenční lize postoupit dál. A tím předčasným vypadnutím se tato očekávání překazila. A teď je to provází i v lize. A tohle pak sedne nejen do nohou, ale i do hlav hráčů. Kvalitu mají, ale nohy jsou těžké. Všechno souvisí se vším. A pak to takhle vypadá.

Klokani dorazí do Břízek. Tým trenéra Vodičky musí bodovat

A jak si s takovou situací hráč má poradit?

Je těžké radit. Podle mě teď mají nejlepší vedení, jak trenéra, tak asistenty. Všichni jsou velmi zkušení. Vůbec není na místě diskutovat o tom, jestli tam trenér Rada má být nebo ne. Ten kdyby tam nebyl, tak by to bylo daleko horší. Celý realizační tým je velmi kvalitní. Je to spíše o tom, že kluci jdou na hřiště, tam se stane jedna nepříjemná situace, třeba dostanou brzy gól a už to v hlavě pracuje. A dostat to pryč je velmi složité.

Jak moc důležitý je zápas ze Zlínem?

Je to zápas o všechno. Jablonec potřebuje alespoň jedno utkání ze tří, které ho čekají, vyhrát. A doufám, že to bude právě ten se Zlínem. Musí do něho od první minuty jít s tím, že mají tu kvalitu vyhrát. A je jen otázkou času, kdy ji zúročím. A vědět, že, když hrajete v dolních patrech tabulky, nesmím dostat gól. Zkusit to radši ze zabezpečené definzívy se tam dostat třeba rychlým protiútokem.

S čím do Jablonce přijede Zlín?

Zlín nemá potřebu útočit, ten bude zalezlý. Bude čekat na to, až Jablonec udělá chybu, aby ji využil, byl nebezpečný a dal gól. A v tomhle to zase bude o to nebezpečnější pro Jablonec.

Kysela trénoval v Itálii pod Mourinhem, na jaře posílí Pěnčín

Věříte ve výhru proti Zlínu?

Ano, určitě. Věřím jim a neměl jsem fázi, že bych klukům nevěřil nebo se obával, že se v lize neudrží. Říkal jsem, že to v této smolné sezóně nebudou mít jednoduché, že bude těžké tu smůlu, která se s nimi táhne, zlomit. A věřil jsem jim a věřím, že, i když nevyhrajou, tak se v lize zachrání. Pardubice, Karviná, Teplice, Bohemka i Zlín, to jsou horší týmy než je Jablonec.

Dovedete si představit, že by v Jablonci I. liga skončila?

Nedovedu. S fanoušky se vídám každý den. Ptají se mě na situaci ve fotbale. Kdy se hrála v Jablonci naposledy II.liga? To už je hodně dávno. K Jablonci prostě patří I. liga. Ale mám pocit, že to nenastane. Kluci musí teď zmobilizovat všechny síly. V nohách to určitě mají, připravení zabojovat jsou. Musí to hlavně vyřešit psychicky a třeba i ušmudlaným gólem vyhrát. Ten by jim totiž moc pomohl se z této situace dostat. Musí se z toho dostat, celou sezónu společně analyzovat a vyhodnotit. A pak už se jede dál. Otázkou ale také je, jak to bude v příště sezóně s jabloneckým fotbalem vůbec.

Tipnete si výsledek?

Věřím, že vyhrajeme 1:0. A že se nám povede nedostat gól a naopak ho nějakou standardkou nebo hezkou situací dát. Věřím obráncům, že se prosadí ze standardky.

Kanonýr víkendu Obršlík dal za Mšeno v prvním zápase pět gólů

A kdo myslíte, že z Jabloneckých gól vstřelí?

Myslím, že by to mohl být mladý Martinec, který ty schopnosti má nebo taky Vojta Kubista. Tomu se ne úplně daří, co se týče defenzívy, ale gól dát může. Chyba je, že se právě schopnosti jednotlivých hráčů upozaďují, když se tým trápí v defenzívě, prohráváte, nedáváte góly. Tyhle přednosti se upozaďují, člověk si není jistý sám s sebou. A jablonečtí kluci už několikrát přesvědčili o tom, že jsou kvalitní tým. Proto věřím, že se zmobilizují, že se probudí a gól Zlínu dají. Dokážou, že do I, ligy patří.

Budete na fotbale?

Určitě. Mám tam své místo.