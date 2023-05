Šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti. Takový rozsudek si už podruhé vyslechl bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta. Dalšího obžalovaného v kauze sportovních dotací, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu, soud osvobodil. Rozhodnutí není pravomocné, Pelta se proti němu může odvolat.

Miroslav Pelta (uprostřed) dostal šest let vězení | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal soud do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest. I ona se proti verdiktu soudu odvolala.

Pražský městský soud dnes uložil stejné tresty jako v roce 2021. K věci se musel vrátit poté, co původní rozsudek zrušil odvolací vrchní soud a nařídil ve věci doplnit dokazování. Státní zástupce žádal pro Peltu devět let vězení a pro Janstu pět let za mřížemi.

Pelta u soudu. Na ovlivňování dotací jsem byl malý pán, řekl v závěrečné řeči

„Je to stejné, jak to bylo, začínáme zase, odvolali jsme se na místě a uvidíme. Máme nové poznatky a myslím si, že budeme bojovat dál. Abych řekl pravdu, nejsem nadšenej, ale zklamanej taky ne,“ komentoval rozhodnutí Pelta.

Podle osvobozeného Jansty se nyní ještě pevněji potvrdilo, že ČUS postupoval v souladu se zákony a nikoho nepoškodil. „Státní zástupce v celém procesu trvale ignoruje všechny důkazy hovořící v náš prospěch a řízení protahuje, na což ho výslovně upozornil soud. V našem případě zbytečný proces je už pro ČUS únavný a po provedeném dokazování zcela absurdní, poškozuje celý sport a stojí daňové poplatníky velké peníze,“ prohlásil šéf ČUS.

Tajné schůzky v bytě

Pelta podle soudu využil své osobní známosti s někdejší náměstkyní ministerstva školství Simonou Kratochvílovou a ovlivňoval ji zejména při jejich schůzkách v bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Mimo jiné jí předložil seznam preferovaných žádostí. Kratochvílová si pak počínala s vědomím, že nedůvodně znevýhodní ostatní žadatele.

Podle rozsudku takto zvýhodnili 18 žadatelů a chtěli tím způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Kratochvílová se podle verdiktu pokusila o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta ji pak k těmto činům podle městského soudu navedl.

Kauza sportovních dotací: Žalobce žádá pro Peltu devět let a obří pokutu

Obžaloba také tvrdí, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Fotbalové asociaci takto žena podle státního zastupitelství zajistila na úkor ostatních žadatelů navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, unii sportu o 11,5 milionu korun. Městský soud ale v této části všechny obžalované včetně Pelty a Kratochvílové osvobodil.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby.