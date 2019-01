Jablonec n. N. - S plným bodovým ziskem se vracel jablonecký dorost z Kolína, kde hrál utkání 22. kola České ligy. Starší dorost FK Jablonec 97 porazil Kolín 3:0. Mladší svého soka zcela deklasoval, když vyhrál nevídaně vysoko 9:1.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Nagy

Kolín - Jablonec A 0:3 (0:1)

Jablonec začal od prvních minut velice aktivně a již ve 20. minutě vstřelil první branku, kterou dal po rohovém kopu Petřivého Ruman hlavou. Jenže domácí po brance ožili a chtěli skóre srovnat, ale pozorná jablonecká obrana jim tuto snahu úspěšně mařila. Také úvod druhé půle patřil hostům. Nejprve Kopecký po úniku napálil jen boční síť. V 51. minutě zase za obranu pronikl Petřivý, jemu však brankář dokázal míč odrazit. „V 55. min. Mička hlavou střílel pod břevno a brankář střelu vytěsnil na rohový kop,“ zmiňuje další brankovou šanci vedoucí jabloneckého týmu Pavel Bursa. Vzápětí zaútočili domácí, ale jejich střela minula Kopalovu branku. Důležitý druhý gól dali hosté v 75. min. a střelecky se po úniku prosadil Kaňkovský.

Definitivní podobu výsledku dal v 89. min. Kaňkovský poté, co nejprve Hartman trefil břevno a Roček tyč.

Branky: 75. a 89. Kaňkovský, 20. Ruman. FK Jablonec 97: Kopal – Matocha, Ruman, Mička, Pavliš – Vávra (82. Janků), Zeba (73. Rudolf), Šulc, Petřivý (67. Roček) - Kaňkovský, Kopecký (60. Hartman).



Kolín – Jablonec C 1:9 (0:1)

První poločas duelu mladšího dorostu sice hostující hráči vyhráli v poměru 0:1, ale málokdo očekával, že ve druhém naloží svému soupeři řádný příděl. Během osmi minut nastříleli svěřenci trenéra Noska Kolínu osm branek. Domácí dali čestný úspěch z penalty. „Povedl se nám nevídaný brankostroj, a to co jsme neproměnili v předchozích utkáních, se nám teď dařilo na sto procent. Především v druhém poločase byl prakticky každý útok zakončen brankou. Pochvalu zaslouží všichni hráči, ale vyzdvihnul bych výkony Simona, Daníčka a Mádleho,“ pochválil hráče po zápase trenér Nosek.

Branky FK 97: Daníček 3, Mádle 3, Kouřil, M Vávra, Štěpánek. FK Jablonec 97: Fendrich – Procházka (60. Ludvík), Kouřil, Balásek, Šidlo (50. Mádle), Vávra, Diviš, Klimenta (60. Štěpánek) , Volf (50. Hloušek) - Daníček, Simon.