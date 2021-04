Viktoria odehrála v poháru dva zápasy, když nejprve smetla Přepeře 7:0 a pak si poradila také s Hradcem Králové 3:1. Slovan zdolal Žižkov 3:1 po prodloužení a České Budějovice 1:0. „Máme těžký los. Plzeň je velmi těžký soupeř, ale už si člověk nevybere,“ podotkl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Do hry jde i Jablonec, který dnes rovněž v 15.30 nastoupí na Spartě. „Určitě jdeme na favorita, ale nejedeme tam s tím, že bychom to chtěli jen odehrát. Chceme se pokusit o postup. Vždy je příjemné, když v závěru sezony můžete bojovat o poháry v lize i v domácím poháru,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

„Budeme chtít dobře vstoupit do zápasu a pokusit se ho zvládnout na postup,“ uvedl jablonecký útočník Ivan Schranz, jehož tým čeká v dubnu po utkání na Bohemians ještě šest duelů. „Je to náročné, ale to bude mít i více mužstev. Paradoxně to může být i dobré, nebude se tolik trénovat a bude se stále hrát,“ dodal slovenský reprezentant.