Domácí si před utkáním věřili a také do něj vstoupili výtečně. V páté minutě je už Žitka poslal do vedení. I když po vstřelené brance měli domácí více ze hry, k dalšímu dobytí svatyně hostí však recept nenašli. Přepeře houževnatě bránily, snažily se rychle dostávat do protiútoků, a tak musela být domácí obrana neustále ve střehu. V poločase šla mužstva do kabin za jednobrankového vedení domácích.

A po změně stran se změnil i obraz hry. Byli to hosté, kteří byli aktivnější, dostali svého soupeře pod tlak a nepouštěli ho příliš do šancí. Hamry se snažily rychlými útoky po křídlech ohrožovat soupeřova brankáře, což se jim ale příliš nedařilo. Hosté se dočkali v úvodu druhé půle gólu, radost jim však vydržela pouze chvíli, gólu předcházela hra rukou. V další situaci již hosté zvedali ruce nad hlavu, balon však pouze orazítkoval tyč domácí branky. Branková konstrukce zvonila i na druhé straně, když střela skončila na břevně branky hostí.

A Přepeře se nakonec přece jen dočkaly vyrovnávací gólu. Po průniku po levé straně přišel centr do prostoru velkého vápna, kde našel Pavlatu a ten překonal domácího gólmana. A protože do konce zápasu již ani jeden tým neskóroval, dospěl zápas do prodloužení.

Hráči obou týmů v dusném podvečeru už sbírali poslední síly a byla to ukázka toho, kdy o osudu utkání rozhoduje vůle a odhodlání jít na „doraz“. Mezi diváky již začala kolovat myšlenka na penaltový rozstřel, když domácí Linka dopravil balón do soupeřovy branky a Hamry opět vedly.



Do konce utkání pak statečně bojovaly s nebezpečnými útoky Přepeří, ustály i závěrečný tlak, kdy se do útoku zapojil dokonce brankář. A se závěrečným hvizdem rozhodčího pak vypukla na stadionu bouře nadšení z postupu do dalšího kola Mol Cupu. A fotbalová paráda bude pokračovat. Hamry se utkání s prvoligovými Českými Budějovicemi.

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Zatím to pro nás byl nejtěžší zápas s jedním z nejkvalitnějších soupeřů. A jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát. Potěšilo nás, že zase přišlo na fotbal hodně lidí, takovou návštěvnost a podporu našich fanoušků nepamatujeme. A určitě přijeli i fanoušci soupeře. Kdo přišel, určitě nelitoval. Byl to pěkný, zajímavý zápas s mnoha šancemi, s prodloužením. Měli jsme fantastický vstup do utkání, vedli jsme. Ale od dvacáté minuty nás začal soupeř přehrávat, byl silnější na balónu. Měli jsme problém odolávat. Druhý poločas začal stejně, ale opět přišel moment, kdy Přepeře tlačily a zamkly nás. Zaslouženě vyrovnaly v době, kdy už jsme skoro věřili v úspěch. Pak přišlo prodloužení a to už jsme hráli vyrovnaně. Horší jsme nebyli. Zhodnotili jsme přípravu, kluci předvedli zaujetí pro hru a nasazení a odměnou nám bylo to, že jsme dali rozhodující gól v prodloužení. Samozřejmě ale stejně tak mohly vyhrát Přepeře. Hrály dobře a mají výborné fotbalisty. Po zápase jsme si radost a euforii z vítězství užívali. Ve čtvrtek mají kluci volno a v pátek už je zase trénink. V sobotu hrajeme doma v 10,15 hodin další kolo divize, těžký zápas proti Hlinsku. Dneska musím naše hráče pochválit. Sáhli si na dno a tak to má být. Jsem s nimi a předvedenou hrou dnes spokojený. A někteří podali výkon mimořádný, například hrotový útočník Svrček. Těžké to měla záloha proti trojici Pavlata, Rozkovec, Daníček. Proti nim to má každý těžké. Dobře zahráli taky Roll a Čamrda. V MOL Cupu jsme postoupili a v dalším kole nás čekají České Budějovice. Přijede tým z první ligy.“



FK Velké Hamry A : FK Přepeře A 2 : 1 (1 : 0)

Branky: 5. Žitka, 99. Linka – 82. Pavlata

Karty: 15. Váňa (VHM), 38. Roll (VHM), 52. Vyčítal (VHM), 117. Čamrda (VHM), 118. Zounek (VHM)

FK Velké Hamry: Čamrda – Váňa, Kováčik, Svrček, Štěpánek, Roll, Šohaj, Krejčík, Žitka, Vyčítal, Linka (C)

Náhradníci: Javůrek, Šidlo, Mazánek, Javůrek, Rudolf, Zounek, Masařík

Trenér: Zdeněk Bryscejn

FK Přepeře: Novák – Vlk, Dočekal, Tvaroha, Knejzlík, Novák, Pavlata (C), Rozkovec, Bulíř, Daníček, Marijanovic

Náhradníci: Truksa, Novotný, Synek, Habr, Filip, Janošík

Trenér: Lukáš Jarolím

Rozhodčí: Hanousek – Bohata, Šťastný

Diváci: 350