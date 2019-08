Hlavní organizátor haratického tipérského klanu, Jaroslav Lejsek, má pro další sezónu jasno: „V Haraticích už jsme komplet. Před několika týdny se ocitl v nemocnici náš prezident Ludevít Hudec. Ale, když se dozvěděl, že se blíží začátek tip ligy, tak se neuvěřitelně rychle uzdravil a už je doma a hlavně v pořádku. Takže my jsme na další sezónu nachystaní. Zase se postavíme všem ostatním účastníkům. Chceme vyhrát.“ Zavázal se také, že počet sázejících nejen v Haraticích, ale také v okolí, které pod jejich sázkařskou rodinu spadá, se určitě ještě zvýší.

CENY ZASE STOJÍ ZA TO

A na podzim bude zase o co hrát. Kupony vycházejí od pondělí do středy v Jabloneckém deníku, své tipy musíte odevzdat vždy nejdéle do pátku 12 hodin do redakce. První kupon musí být v papírové podobě se všemi náležitostmi, hlavně se čtyřmístným kódem, který si zvolíte sami. Slouží i jako přihlašovací údaj, pokud se rozhodnete hrát on line na internetové adrese: www.denik.cz/tipliga. Do hry se mohou zapojit také týmy. Hraje se nejen o sady plechovek piva Gambrinus, ale taky o sud, který získá okresní vítěz a nejlepší tým. Krajský vítěz dostane herní konsoly Sony PlayStation 4 500 GB. Soutěž probíhá od srpna do listopadu.