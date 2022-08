Trenér Turnova Tomáš Nosek: „Výsledek pro mne není podstatný. Výsledek 1:5 je trochu zavádějící díky druhému poločasu, který jsme 1:0 vyhráli. Soupeře jsme jednoznačně přehráli, měli jsme sedm sto dvaceti pěti procentních šancí. Kdyby to skončilo 7:5 pro nás, když bychom je proměnili, tak by to bylo dramatické. Ale dneska jsme pohořeli v koncovce. Střelec gólů Petra Havla jsem dnes se zdravotních důvodů nemohl postavit. Ale bez ohledu na výsledek mi zápas trochu zvedl náladu a mám do nedělního, divizního utkání mám trochu svého vlastního optimismu. Není to pro mne úplně jednoduché. Jeden zápas jsme prohráli zaslouženě, ale druhý jsme prohrát neměli. Výkon z naší strany byl docela slušný. A dneska byl náš výkon v druhém poločase výborný. A v tom režimu anglického týdne, kdy kluci chodí do práce a mají ještě další povinnosti, tak je složité udržet kondici tak, aby byla na neděli vyladěná. Uvidíme, co to s klukama udělá. Dnešní soupeř měl svoje parametry. První poločas jsme hráli s lidmi, kteří bojují o sestavu. A mne to zase ukázalo další věci, které potřebuji vidět. Je dobře, že jsme utkání takhle odehráli. Za mne jsme působení v Mol Cupu ukončili s hlavou nahoře, nebyla to žádná ostuda.“

FK Velké Hamry – FK Chlumec nad Cidlinou 2:4 (1:2)

Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Musím říct, že Chlumec vyhrál zaslouženě. Jsem zklamaný, zápas jsme měli dobře rozehraný. Rozhodly dvě věci. Za prvé jsme dostali vyrovnávací gól ze situace, na kterou jsme se konkrétně připravovali, konkrétně na hráče. Měli jsme to mít pokryté, nepokryli jsme ho a dostali jsme gól ze standardní situace. A další gól padl zase díky našim chybám. Naše obrana byla špatně postavená. Dostali jsme gól z brejku, vyhořeli jsme v obranné činnosti. To mě mrzí, dneska jsem absolutně zklamaný z bránění a to si se soupeřem, který je papírově lepší a kvalitnější nemůžeme dovolit, dostat gól ze standardky o které víme a dostat gól z brejků. Nicméně kluci, kteří nastoupili, to odbojovali, ostudu neudělali. O to víc cítím, že, kdybychom splnili všechno, co jsme si řekli, tak jsme mohli i něco uhrát. Ale musím taky říct, že soupeř je špička třetí ligy a vyhrál zaslouženě, to v každém případě. Rozdíl soutěže byl znát a potvrdilo se, že pokud Hamry sní o ČFL, tak je to ještě hodně předčasné. Utkání ukázalo, že ještě na takovou soutěž nemáme. Musíme ještě hodně pracovat. Takový zápas, jaký jsme odehráli dneska, by se tam musel hrál každý týden. Dneska nám prohrály zápas naše taktické chyby, které dobrý soupeř využije, potrestá. Mol Cup pro nás končí. Něco špatné je pro něho dobré. Můžeme se teď už soustředit jen na divizi. V sobotu hrajeme doma s Čáslaví, bude to taky těžký zápas. Dnešní utkání musíme hodit za hlavu, i když já to moc neumím. Ve čtvrtek mají kluci volno a v pátek ještě trénujeme.“