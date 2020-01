K zápasu, který sehrálo mšenské áčko s FK Přepeře, uvedl: „Prohráli jsme 1:7, ale o výsledek tentokrát nešlo. Vyhověli jsme soupeři, kterému odpadl jiný přípravný zápas. První poločas skončil výsledkem 1:3. A my jsme dokonce vedli 1:0. Z mého pohledu byla první půle z naší strany dobrá, vydrželi jsme s nimi běhat. Pak se ale projevilo to, že soupeř hraje vyšší soutěž a v přípravě je už dva, možná tři týdny. My jsme spadli do únavy a oni nás přehráli. Pro nás to byl trénink v tom, že lepší bylo běhat na hřišti, než v lese.“

V rámci přípravy zápas hodnotil kladně, i když rozdíl dvou soutěží znát byl.

Na poslední chvíli

Do utkání nastoupilo třináct hráčů ze Mšena, chybělo několik nemocných, dva byli vázaní pracovními povinnostmi. „Ještě pořád nám hráči chybí. Do přípravy nás nastoupilo osmnáct a tři brankáři. Ještě nejsme v plné sestavě. Dnes chyběli například Vebr, Maryško, Just, Hušek. Ale tím, že jsme to vzali na poslední chvíli, tak jsme počítali s tím, že nebudeme všichni,“ uvedl manažer týmu.

Mšeno už má některé posily na jarní sezónu jisté. Patří k nim Pavel Bína, který přichází z Německa. Má zkušenosti z vyšších soutěží, působil také ve Slovanu Liberec, v České Lípě, Semilech a také v Přepeřích.

Novým hráčem je i Benjamin Vomáčka, bývalý ligista. A Mšeno posílí i Matěj Vébr na hostování z celku FK Přepeře. Podzim strávil na hostování v České Lípě, kde v divizi B vstřelil šest branek a na další přihrál.

Řeší ještě další hráče

„Ještě ale některé přestupy dotahujeme papírově. Hráči jsou už s námi v přípravě, například Maryško, u něho ještě jednáme se Železným Brodem. Nebo Kuba Žoček, který hrál v Německu a vrací se do Čech, druhý gólman do dvojice s Francem Josef Zachoval. Ten je ze Sedmihorek a přestup se řeší. Papírově hotové máme teda Vébra a Bínu. Zbytek dotahujeme. Nikde ale problém asi nebude, buď to bude výměna někoho za někoho nebo se dohodneme na jiných podmínkách. Soutěž je ještě daleko, určitě to stihneme,“ uvedl k posilám manažer Adam Pelta.

Počítá s tím, že budou muset ale v rámci tréninků víc běhat, protože trenér Miroslav Procházka poznal, že jim k dobré fyzičce něco chybí. „Příprava je dobrá. Jen je škoda, že z ní někteří kluci vypadávají. Ne, že by nechtěli, ale mají také pracovní povinnosti, u někoho jde o nemoc a osobní důvody. U nás vždycky hodně záleží na tom, jak se sejdeme. Když hraje Číža (Čížek), tak je to znát. A v tomto utkání hrál a také Pavel Bína, a to znát bylo. Ale když pak dojde dech nám okolo, tak to nemůžou ani oni sami zachránit,“ dodal Adam Pelta.

Utkání se soupeřem z vyšší soutěže, v případě Přepeř z ČFL, je podle něho důležité proto, aby mužstvo vědělo, na co se v přípravě zaměřit, na čem pracovat třeba směrem do obrany a s jakou fyzičkou jde do jarní sezóny.