Na Hané Čertice ukázaly, co umí. Odehrála všechna utkání do konce

Fotbalové Čertice si letošní léto zpestřily výjezdem na další turnaj, tentokráte až na Moravu do Kostelce na Hané na prestižní Hanáckou kopačku. Vlivem několika neplánovaných absencí skutečně na zcela poslední chvíli nakonec náročný turnaj odehrály bez možnosti střídání, ale děvčata to nevzdala a odehrála v rámci ubývajících sil naplno všechna utkání až do konce.

Dívčí fotbalový tým Čertic pod vedením Jana Štola se zúčastnil Hanácké kopačky a přivezl si dokonce ocenění. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Trenér Jan Štol: „ Hrálo se v počtu 5+1 a já měl k dispozici 6 holek. A mezi nimi navíc ještě dvě úplné začátečnice. Ale musím všechny pochválit, že se statečně kously a vše odehrály. Bylo mi jich až líto, když všechny ostatní soupeřky pravidelně střídaly celé pětky. A startovní pole bylo navíc nesmírně kvalitní, takže bychom měli i v plnějším počtu opravdu co dělat!" Čertice si v letošní Hanácké kopačce zahrály čtvrtfinále a v něm podlehly domácímu výběru, který nakonec bral bronzové medaile. PŘEVZALY SI OCENĚNÍ Svěřenkyně trenéra Jana Štola skončily celkově osmé. Jejich kouč je za turnaj přesto pochválil:„Jeli jsme do Kostelce na Hané vlakem, je to půldenní jízda s pěti přestupy. Pak holky bez střídání odehrály za sobotu šest zápasů, což jsou 3 hodiny čistého času v akci na hřišti. Dohráli jsme to, zúčastnili jsme se a ještě jsme si užili atmosféru pohostinné Moravy. Pořadatelé nakonec holky odměnili předem neplánovanou cenou za statečnost, která je velmi příjemně překvapila. „Těší mě, že jejich snahu ocenili, zasloužily si to," dodal trenér Štol. Čertice na Prostějovsku nastoupily v sestavě: Kateřina Vávrová – Eliška Živělová, Nikola Strnadová, Kateřina Šimková, Erika Doubková, Vendula Štolová.

Autor: Dagmar Březinová