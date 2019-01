Jablonec n. N. - V pátek nastoupili fotbalisté Baumitu Jablonec na dovolenou po úspěšné podzimní části sezony. Nejenže se probojovali do jarních bojů v Poháru České pošty, ale především drží druhé místo v Gambrinus lize za vedoucí Plzní, na kterou Jablonec ztrácí pouhé dva body.

Kapitán Jablonce Karel Piták. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Dosavadní průběh sezony hodnotil v rozhovoru kladně také kapitán Jablonce Karel Piták. „Jsme rádi, že jsme takhle nahoře," říká evropský šampion do 21 let z roku 2002 Piták. V této sezoně je po odchodu Petra Pavlíka kapitánem týmu, jenže nechybělo mnoho a Piták klub ještě v září roku 2010 opustil. Díky nepozornosti hradeckých funkcionářů však do Hradce nepřestoupil a zůstal v Jablonci, nemohl totiž v jednom přestupním termínu dvakrát změnit klubovou příslušnost. Po plánovaném odchodu absolvoval jedno utkání za B-tým ještě v ČFL a znovu tak nastartoval své senzační působení v Jablonci.

Od té doby již dvaatřiectiletý technický záložník dostával více prostoru na hřišti, stal se nedílnou součástí fotbalového týmu a připravoval gólové šance svým spoluhráčům, zejména Davidovi Lafatovi. Ale také Piták dokáže skórovat. V ligových zápasech za Jablonec již má na kontě v dresu Jablonce 16 branek. Letos se ale prosadil zatím jen jednou.

Jak byste zhodnotil podzimní působení vašeho týmu?

Myslím si, že podzim můžeme hodnotit pozitivně, protože jsme na druhém místě tabulky a s tím tady asi nikdo nepočítal. Takže z tohoto důvodu určitě pozitivně.

Jak říkáte, tak se s vámi moc před sezonou nepočítalo díky loňské sezoně. Odešel trenér i pár hráčů a dokázali jste se s tím vším poprat a uspět. Takže o motivaci do jara není jistě nouze.

Určitě jo, jsme rádi, že jsme takhle nahoře, že máme o co hrát i na jaře. Přišel k nám nový trenér, chvíli to sice trvalo, než si sedl systém hry, co hrajeme. Teď, když na tom v zimě ještě zapracujeme, tak bychom mohli i Plzeň třeba prohánět.

Příchod nového trenéra byl velkým očekáváním, co s týmem udělá a jak se bude dařit. Co ale změna trenéra přinesla přímo vám hráčům?

Pro každého hráče nový trenér znamená nový impulz, pro hráče, kteří nebyli v sestavě, to přináší větší šanci se do ní dostat. Myslím si, že si to všechno sedlo. Trenéři perfektně zapadli do party, co tady máme, a podle toho to vypadalo i na hřišti.

Bylo vidět, že trenér Kotal nelpí jen na jedné sestavě, ale nebál se změn a během podzimu si zahráli prakticky úplně všichni hráči, že?

Samozřejmě, když někdo nehrál dobře nebo tak, trenér se do toho nebál sáhnout a dal šanci jiným hráčům.

Někteří lidé okolo fotbalu si myslí, že se váš herní styl příliš letos nezměnil. Já osobně si myslím, že je hodně jiný. Můžete říct, v čem jsou ty hlavní rozdíly?

Tak třeba hodně se změnila naše hra venku. Dostali jsme venku jen čtyři góly a ze sedmi zápasů jsme jich pět vyhráli a dva remizovali. Trenér přišel s tím, že musíme zapracovat na defenzivě, a to se nám podařilo. Bohužel se nám tolik nedařilo doma, ale věřím, že když to do jara vylepšíme, tak by to mohlo být dobrý. Bodů jsme doma poztráceli už zbytečně moc.

Může to být tím, že k vašemu domácímu utkání přijede většina týmů s ryze defenzivní taktikou? Venku se přeci jen hraje více otevřeně, což vám podle všeho vyhovuje.

To asi většině mužstev se hraje líp do otevřené obrany než do plných. Takže takhle to nějak platí asi všeobecně.

Kromě podzimního stříbra v lize máte i postup do jarních bojů v domácím poháru. To byl také jeden z cílů, takže budete mít určitě hezké Vánoce, že?

Je to příjemný. Jsme v boji na obou frontách, takže si myslím, že se máme do jarní části opravdu na co těšit. Ve čtvrtfinále narazíme na vítěze z dvojice Hradec Plzeň. Bylo by dobrý, kdyby Hradec postoupil (smích). V prvním zápase to Hradec otočil na 2:1, takže to může být ještě zajímavé.

Teď po konci mistrovské části podzimu jste absolvovali týden doplňkových sportů. Na to jste tu nebyli jako hráči moc zvyklí, tak jaké to na závěr povedené půlsezony bylo?

Já si myslím, že to bylo perfektní a moc jsme si to užili. Byla sranda a byl to takový teambuilding, že se parta při tomhle ještě více utužila. Hráli jsme hokej, tenis, fotbal a byli jsme hrát i v hale. Bylo to hodně pozitivní a hodně nás to bavilo. Samozřejmě i já osobně mám radost, že nás mladý v ničem neporazili (smích).

V českém fotbale je dlouhodobý problém s návštěvností na většině stadionů a Jablonec není výjimkou. Myslíte, že existuje nějaké řešení?

Samozřejmě je to velká škoda, ale když se koukneme, že máme hrací den v neděli ve tři hodiny a hráli jsme tak jen jeden jediný zápas za celý podzim. Pro fanoušky to taky není jednoduchý, když nám to přehazují na pátek nebo na sobotu. Já věřím, že na jaře, až bude i lepší počasí, začne lidí chodit víc. Sice skoro všechny atraktivní zápasy máme už za sebou, doma nás čeká už jenom Plzeň, Sparta, Slavia i Liberec tu už byli, tak uvidíme.

Navíc bezmála každý zápas Jablonce je v televizi, což taky lidi z ochozů ubere.

No právě, těch zápasů je hodně v televizi. I když v některých zápasech byla velká zima, třeba se Slavií. To nám bylo jasný, že nikdo nepřijde.

Teď váš čekají zhruba tři týdny dovolené a hned 2. ledna máte zahájení zimní přípravy.

Dostali jsme i sporttestery, takže v posledním týdnu už máme něco dělat, nějaký běhání a tak. Takže už se začneme připravovat i mezi svátky.

Trenér Kotal má v zimní přípravě zálibu v zimních sportech a vypadá to, že se asi nevyhnete běžkám. Co se dá od zimní přípravy čekat?

Já si myslím, že to bude i zpestření. Bude u toho samozřejmě i sranda, někdo to nebude umět úplně dobře, takže se u toho asi i pobavíme. Každopádně to ale splní i svůj účel, že nabereme kondici a budeme dobře připravený.

Co se týká přímo vás, tak jak to máte s běžkami vy?

Já už jsem absolvoval tuhle přípravu ve Slavii taky. To jsme jezdili s trenérem Jarolímem na běžky nebo s Csaplárem, takže už nějaký zkušenosti mám. Úplně nejlepší to není, ale nějak se s tím poperu.