Dorazily fotbalové naděje z Liberce. Slovan vyslal do bojů hned tři týmy, z toho jeden dívčí. Přijeli také mládežníci z Nového Bydžova, Děčína, Mladé Boleslavi a z Kolína. Rozpis zápasů prozrazoval, že hrát se bude až do pozdního odpoledne.

„Hrajeme dvě skupiny po čtyřech týmech, vždycky dvakrát patnáct minut. První dva ze skupin postupují do dalších bojů o první až čtvrté místo. Další týmy hrají o páté až osmé,“ informoval o pravidlech Mikulášského turnaje asistent jabloneckého týmu Martin Řezníček.

Jablonečtí si vůbec nevedli špatně. Hlavně v derby s Libercem pořádně makali. Skončilo nerozhodně, jak tomu často bývá i v prvoligových zápasech. „Náš cíl je umístit se do třetího místa,“ plánoval v průběhu turnaje Martin.

Nejlepší účastníci neodešli s prázdnou. Za svoje výkony na prvních třech místech získaly týmy poháry. Pořadatelé z FK Jablonec ocenili také nejlepšího střelce, branáře a hráče.

Během turnaje vládla výborná atmosféra, kterou umocňovali také fandící rodiče. Jablonecké mužstvo pod vedením trenéra Marka Havlíčka, asistenta Martina Řezníčka a vedoucí týmu Moniky Špidlenové se schází pravidelně třikrát týdně. „Máme v týmu devatenáct kluků. Když chceme, přidáme si ještě jeden trénink navíc. Ten už je dobrovolný,“ uvedl asistent Martin.

Jablonečtí se v silné konkurenci honili za míčem, jak mohli a snažili se předvést, co se už naučili a jaké fotbalové dovednosti si osvojili. Když nehráli, sledovali ostatní soupeře a čekali na další pokyny trenéra. Byla na nich vidět radost ze hry. Ukočírovat a zabavit takový „pytel blech“, to je asi pro každého kouče a asistenta těžký úkol. „Talent se nepozná hned. Ale určitě dravost, tu má skoro polovina týmu. Někteří by se v budoucnu třeba mohli chytit. Na některých je vidět, že mají fotbal v nohách,“ zhodnotil kluky Marek Řezníček.