Jablonec n. N. - Hlavně musí celý tým chtít hrát pro Jablonec.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

JAROSLAV HRABÁK

Jeden z přípravných zápasů nastávající sezony sehrál tým FK Jablonec také ve Velkých Hamrech. Trenér Klucký prostřídal všechny hráče, které v kádru má. A v domácí síti se narodilo deset gólů.

Zahájení přípravy proběhlo za přítomnosti klubového šéfa Mirka Pelty. Ten po rezignaci na post šéfa FAČru bude mít na svoji jabloneckou lásku zřejmě více času a už také hráčům zvedl varovný prst: budu na vás muset být tvrdší! Ale, jak znám Mirka, splnění tohoto záměru bude pro něho asi složité …

LEDY SE POHNULY

S Jabloncem se rozloučili někteří borci jako dlouholetá opora Vít Beneš, ten zamířil do krásné Budapešti do dresu Vasasu. Po Standovi Teclovi opustil Střelnici i další explzeňský útočník Tomáš Wágner, který hostování v Karviné změnil na přestup.

Milou zprávou je prodloužení smluv stávajících hráčů. Po Pernicovi se to povedlo s Ondřejem Mihálikem, o rok prodloužil smlouvu s klubem i Tomáš Hübschman.

Tým doplnilo na hostování několik talentovaných hráčů zvláště Adam Kučera z Vlašimi (hráč Slávie), Marek Kodr ze Sokolova (také hráč Slávie) či další mladík Janetzký z Opavy. Z hostování v jiných klubech se vrací Kouřil (Liberec), Lischka či Rys. Ve stavu nemocných je stále Marek Kysela, ale zprávy lékařů dávají naději, že v průběhu podzimu bude Kluckému už zase k dispozici.

Zajímavá situace je kolem mladých reprezentantů Michala Trávníka či Adama Zreláka, shodou okolností kapitánů repre výběrů hráčů do 21 let, kteří se zápolili na ME v Polsku. Zasviští nějaké laso? Hráčsky nenasytná Slavia touží po Trávníkovi a stranou zájmu nezůstane ani Zrelák.

Příprava probíhá v domácích podmínkách, v plánu je několik ještě přípravných přátelských zápasů a také tradiční soustředění mezi alpskými velikány v Rakousku.

BUDE MÍT VÍCE ČASU?

V závěru jara se pochopitelně mezi fandy hodně probírala jablonecká fotbalová budoucnost. Miroslav Pelta byl z funkce šéfa svazu sestřelen, mnozí namítají, že jeho vliv zeslábne. Druzí zase věří, že bude mít více času na svůj Jablonec. To také ukáží příští týdny.

Na Střelnici však zcela určitě přituhlo. Mluví se o úsporách a také „osoby a obsazení" se zřejmě uskromní. O to víc by ale Střelnice měla myslet na fotbal jako takový.

Co tím myslím? Aby se jablonecký fotbal „uklidnil" ve svých ambicích a více se věnoval ději na hřišti. Především nesmí nezapomínat na mládí a umožnit mu fotbalový růst. A pak aby se fyzička stala automatickým a základním předpokladem pro každého hráče, který chce obléknout dres v mistrovském utkání.

A také aby i z tribuny bylo poznat, jak se hráči kategorie Mihálik zvedají a rostou doslova před očima. A hlavně, aby divák v každém utkání a na první pohled poznal, že hráči na hřišti hrají pro radost – a pro Jablonec! Pak to bude dobrý základ pro start dalš