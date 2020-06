Na začátku roku jste se stal ředitelem Fotbalové akademie Jablonec. Jaké jsou nejbližší plány jablonecké mládeže?

Po pandemii koronaviru se život v naší fotbalové akademii vrací zpět do normálu. Od poloviny května začala trénovat většina kategorií. Nejdříve samozřejmě s omezením dle nařízení vlády ČR a od začátku června již trénují všechny kategorie v plném režimu. Co se týká nejbližší budoucnosti, během června budeme připravovat kluky a holky na přechod do starších kategorií, odehrají několik přípravných utkání a turnajů a jelikož jsme lehce přeorganizovali strukturu organizace (rozdělení pravomocí a tím plynoucí zodpovědnost, trenérské obsazení atd.), tak na tento nový režim najedeme již během června.

Jak si teď FA Jablonec vede co do počtu registrovaných dětí?

Momentálně máme v akademii něco málo přes 300 hráčů nebo hráček v šestnácti kategoriích.

Kolik trenérů se stará o děti o ve Fotbalové akademii?

Ve Fotbalové akademii Jablonec se stará o děti celkem 42 trenérů, k tomu musíme přičíst vedoucí mužstev (většinou z řad rodičů), maséry, doktory, fyzioterapeuty atd. Tímto bych jim chtěl všem poděkovat za ochotu a nasazení, se kterou tuto činnost provádějí a pomáhají při výchově dětí v akademii.

Chystáte nábor dětí do Fotbalové akademie?

Ano, nábor se uskuteční ve čtvrtek 18. června v 17 hodin v areálu Základní školy Mozartova v Jablonci. Touto cestou chci pozvat rodiče s dětmi ročníků 2012, 2013, 2014, 2015 a mladších, ať přijdou a užijí si pěkné fotbalové odpoledne v přítomností našich trenérů a hráčů našeho A mužstva.

Kolik dětí se náborů zúčastňuje?

Byl bych rád, kdyby se náboru zúčastnilo co nejvíce dětí. Společně bychom si tento den užili a následně se děti zapojily do tréninkového a výchovného procesu v akademii.

V poslední době se několik hráčů z mládeže dostalo až do kádru A týmu. Je to dobrá vizitka akademie?

Samozřejmě, že jsme hrdí na to, když se v jabloneckém ligovém týmu objeví odchovanec, který prošel naší akademií. Jsem rád, že vzorně funguje spolupráce s naším B týmem, přes který by měli ti nejtalentovanější a nejpracovitější hráči postupně nakukovat do profi fotbalu. Ať už v Jablonci nebo i jinde. To je pro nás největší motivace a byli bychom rádi, aby těchto hráčů bylo co nejvíce.