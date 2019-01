FK Jablonec n. N. - FC Vysočina Jihlava - 2:0 (0:0)

Jablonec - Jihlava: Tomáš Hübschman v akci | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Že to bude jednoduché, to se nečekalo a ono to také jednoduché nebylo. Ačkoli hrála sestava z prvních poločasů posledních přípravných zápasů, přesto mě hra na jednoho útočníka a dva defenzivní halvy doma proti Jihlavě poněkud překvapila. Hráči se prezentovali v těchto sestavách :

FK Jablonec: Bárta M. - Kysela, Pernica, Beneš, Karavajev Hübschman (C) - Masopust (53. Trávník), Pospíšil (53. Doležal), Greguš, Breda (73. Mihálik) - Tecl.

Náhradníci: Valeš - Matěj Hanousek, Rossi, Doležal, Mihálik, Trávník, Kubista.

FC Vysočina Jihlava: Hanuš (45+2. Rakovan) - Vaculík, Krejčí, Šourek (C), Mišůn Kučera, Hronek - Kukoľ, Bazal (66. Jungr), Šulek - Voltr (82. Fulnek).

Náhradníci: Rakovan - Jungr, Kryštůfek, Urdinov, Demeter, Fulnek, Dvořák.

Začátek nic neříkal

Zpočátku nic nenasvědčovalo nějaké velké změně oproti Šilhavému. Hosté bojující o záchranu v lize prostě bojovali a v mnoha chvílích si s míčem a přihrávkou tykali viditelně úspěšněji než domácí. Diváci registrovali dvě významné změny v sestavě. Tou první byl v přípravě výborný gólman Bárta, tou druhý mladý talent Breda. Byl to právě Breda, který v 17. minutě výborně vystřelil, ale míč šel těsně nad břevno. Ve 25. unikl Tecl, hnal se do vápna, ale na jeho hranici ho Kukol srazil. Viděl za to červenou, hosté šli do deseti a trestný kop Breda poslal do tyče.

A pak se rozjeli

Poslední šancí první půle byla trma vrma ve 44. minutě, to nejprve Hübschman dal do Hanuše a Karavajevova dohrávka zase skončila na tyči.

Po obrátce trenér střídal. Do hry přišel na hrot Doležal a Jablonec se nadechl k velkému tlaku. V 58. minutě si celá Střelnice oddechla, to když Pernica se ve vápně nejlépe zorientoval a prudkou střelou dal první jarní gól 1:0.

Hosté i v deseti zlobili, ale měli smůlu. Voltr byl ve vápně sražen, ale Lerch byl k domácím velkorysý. Pak se ještě zaskvěl Greguš pěknou střelou z dálky, ovšem Rakovan, který nahradil v jihlavské bráně zraněného Hanuše, chytat umí a vyrazil střelu na roh.

Tecl rozhodl zápas

V 63. v oslabení hrající Jihlava měla blízko ke gólu, byl to Hronek, který se ještě nedávno učil fotbal v Jablonci. Šel sám na Bártu, ale jeho reflex byl znamenitý. V 72. měli Jihlavští opět blízko ke gólu, když Vaculík překvapivě z velké dálky vystřelil a míč se otřel o horní tyč Bártovy brány.

Rozhodnutí přišlo v 78. minutě a opět byl u toho Standa Tecl. Někdejší jablonecký hráč Krejčí s ním svedl ve vápně souboj. Oba hráči upadli a sudí Lerch Krejčímu ukázal červenou. A pak ještě Šulkovi za protesty žlutou a ukázal na punťu.

Míč si postavil Tecl a Rakovanovi nedal šanci, penaltu proměnil a zápas rozhodl na 2:0 pro domácí mužstvo.

Ještě jim mohli dát

Závěrečné minuty diváky nenadchly, domácí nevyužili příležitosti, aby soupeře dorazili, zvolnili tempo, přihrávali všude jinam než dopředu a divák v ochoze si hvízdl. Právem. Ještě v 82. měli Jablonečtí blízko ke gólu, střídající Trávník dal patou na Karajeva, ale ten svoji velkou šanci neproměnil.

Sudí Lerch asi u Jihlavských nevzbudil velké nadšení zvláště u druhé červené, když za podobný zákrok penaltu proti Jablonci nezapískal. Ale jeho výkon byl ve srovnání s tím, co ve prospěch Sparty předváděl ve Zlíně, náš nejlepší sudí Královec …

Příště do Liberce

Premiéra se tedy bodově povedla, a tak se budeme těšit, jak to bude v dalších kolech a jak se svěřenci nového trenéra předvedou. A to příští kolo zavede Jablonec na duel k Nise do Liberce.

Branky: 58. Pernica, 78. Tecl (pen.)

Karty: 36. Karavajev (JAB), 79. Trávník (JAB) 62. Bazal (JIH), 77. Šulek (JIH), 78. Rakovan (JIH) 25. Kukoľ (JIH), 78. Krejčí (JIH).

Rozhodčí: Lerch Mokrusch, Kotík. Držení míče: 58 % : 42 %. Střely na branku: 9:4. Střely mimo: 11:1. Rohy: 11:3.