K dalšímu utkání FORTUNA:LIGY dorazí v neděli 14. srpna v 16 hodin na jabloneckou Střelnici pražská Slavie. Třináctý Jablonec proti prvnímu týmu tabulky. Snad třináctka přinese domácím štěstí. Budou ho určitě potřebovat.Spolu s fanoušky Jabloneckých věří, že to bude zajímavá podívaná. Ruda Svoboda! Dres „sešívaných“ oblékal v sezónách 1976/1977 a 1977/1978.

Nastoupil na Slavii v devětadvaceti ligových utkáních a dal devět gólů. Pamětníci v Jablonci Rudu znají pod přezdívkou „Houba“. Pitný režim dodržoval ve všech oblastech hodně pečlivě. Ale na výkonu to znát nebylo. Naopak. Když se objevil na trávníku, o góly nouze nikdy nebyla.

Objevy z dávných časů. Rodina Skalických má k Sokolu v Jablonci blízko

„Jednoduché to se Slavií nebude. Pro nového trenéra je každý začátek vždycky těžký, než si to sedne. Nový kouč Jablonce byl v Budějovicích kvalitním trenérem. Se Slavií by měli domácí vyhrát, ale soupeř má lepší kádr. Možná se budou pražáci trochu šetřit před tím pohárem. I když jsem za Slavii hrál, tak samozřejmě budu fandit Jablonci. Bral bych aspoň bod. Proti mančaftu, který má, koho chce, to budou mít naši těžké. Bez ohledu na to, jak se zápas bude vyvíjet, je nejdůležitější nasazení. Hráč musí na hřišti nechat všechno, co v něm je. A pak se třeba z hřiště odpajdat. Musí kousat trávu a hrát, co může! I nejlepší hráči, když se nesnaží, jsou poloviční. Mají sice jméno, ale výkon žádný. Každý zápas musí hrát pořádně. A pak si můžou dát po zápase i to pivo. Po něm mají sílu a dávají pořádné rány!“

Jablonečtí fotbalisté se utkali s pražskou Slavii Praha v 62 ligových zápasech. A jak to v nich dopadlo?Co říkají statistici? Tak tedy vítězství patřilo jabloneckým borcům v pouhých 14 zápasech. Se Slavií remizovali pětadvacetkrát. A výhru sešívaných musel Jablonec skousnout ve dvaceti třech ligových utkáních.

Ruda Svoboda jeden z nejlepších fotbalistů jablonecké historie, odehrál v klubu svého srdce celkem deset sezon, z toho poslední dvě v nejvyšší soutěži. Právě jeho střelecký talent se zasloužil velkou měrou o historický postup do první ligy. Ani tam se rychlý křídelní hráč neztratil a za dva roky stihl nastřílet celkem 29 branek. Nakoukl také na několik utkání do reprezentace.