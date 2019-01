Albrechtice v J. h. - Fotbalisté Albrechtic skončili v uplynulém ročníku I. B třídy na šestém místě. Čtyřiceti bodový zisk berou všichni jako úspěch.

Fotbal - ilustrační snímek | Foto: Deník/ František Géla

Do zahájení dalšího ročníku fotbalové soutěže východní I. B třídy zbývá ještě více než měsíc. I tak se hlavní strůjci úspěchu Albrechtic ohlédli za uplynulým ročníkem, v němž byly úspěšnými nováčky.

„S naším učinkováním a celkovým výsledkem jsme nadmíru spokojeni. Dokázali jsme, že jsme do této soutěže postoupili zcela oprávněně," zhodnotil první rok předseda TJ Albrechtice v Jizerských horách / Jiřetín, Josef Janda.

Tým totiž loňský ročník zakončil na 6. místě, pouze o jediný bod za ambiciózními Lučany. Čtyřiceti bodový zisk přitom není pro nováčka rozhodně zanedbatelný a umožnil týmu hrát v klidném středu tabulky.

KONEČNÉMU VÝSLEDKU POMOHLI I DIVÁCI

Na výsledku je vidět, že celý tým, včetně vedení i hráčů, vzal svůj postup svědomitě. Nejúspěšnějším střelcem týmu byl Michal Bělohlávek, jemuž se podařilo skórovat hned šestnáctkrát. Druhý v pořadí Jan Pipek za ním zaostal o šest branek. Celkem tým Borislava Kisse nastřílel během 26 kol osmašedesát branek.

„Jsem spokojený s tím, jak k zápasům hráči přistupovali. Dobře věděli, že chceme hned po postupu do vyšší soutěže co nejvíce uspět a být co možná nejvýš. I když nás provázelo časté zranění klíčových hráčů, myslím, že jsme dokázali obstát," řekl trenér společného týmu Albrechtic a Jiřetína.

Uspět samozřejmě nejde ani bez fanoušků, kteří motivují hráče, i když se herně zrovna nedaří. Vedoucí mužstva Jiří Krumbholz je dokonce označil za klenot.

„Podporují nás, jak na domácím hřišti, tak ve velkém počtu zároveň vyráží na naše venkovní zápasy, za což jim velice děkujeme," zmínil další dílek skládačky loňského úspěchu.

ÚSPĚCH NA TURNAJI ALBRECHTIC Z CELÉ ČR

Velmi cenné vítězství si hráči Albrechtic připsali už během letní přípravy a navázali tak na předchozí soutěžní úspěch. V Albrechticích u Lanškrounka totiž proběhl proběhl 43. ročník celostátního setkání obcí s názvem Albrechtice na fotbalovém turnaji Štít Albrechtic.

Už několikrát se týmu podařilo dostat se do finále, ale poslední krok k vítězství učinili až nyní. A byly to nervy až do konce. V zápase proti Velkým Albrechticím totiž rozhodovaly až penalty. Dále se nejlepším střelcem celého turnaje stal kapitán Tomáš Dočekal.

SETKÁNÍ S LEGENDAMI UŽ TENTO VÍKEND

V sobotu 16. července navíc na pažitu v Albrechticích proběhne exhibiční fotbalové utkání osobností hrajících v dresu Československého lva. V netradičních rolích budou na hřišti kromě fotbalových hrdinů k vidění i umělci Stanislav Hložek nebo obránce NHL David Kočí a spousta dalších. Program začíná už ve 13 hodin. Samotný exhibiční zápas proti domácím oblíbencům odstartuje o dvě hodiny později, v 15 hodin.