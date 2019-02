Mostečan Chaloupka hrál na fotbalovém mistrovství světa v roce 1982

Most - Když se světové fotbalové hvězdy včera rozběhly po trávníku v Brazílii při Mistrovství světa, tak trenér dorostenců FK Baník Most Pavel Chaloupka se zasnil a vrátil o mnoho let zpět. Sám zažil atmosféru vrcholného fotbalového svátku planety. Hrál totiž za československý výběr na MS v roce 1982 ve Španělsku. Rád vzpomíná na neskutečné okamžiky, když potkával v dějišti šampionátu takové hvězdy jako Maradonu nebo německého útočníka Rummeniggeho.

Pavel Chaloupka. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Pro mě to byl vrchol kariéry a myslím, že dnes tomu není jinak. Hrozně rád na to vzpomínám. Hráči dnes mají třeba úžasnou Champions League, ale Mistrovství světa je prostě pro každého fotbalistu, který se tam dostane, svátkem," říká s odstupem třiceti dvou let Pavel Chaloupka, který v reprezentaci nastoupil ke dvaceti zápasům a vstřelil v nich dvě branky. Ve Španělsku tehdy bojoval na hřišti proti Anglii. Bohužel týmu se nedařilo a nepostoupil ze skupiny. Teď bude Chaloupka aktivním fanouškem. „Hodně se na zápasy těším. Budu to sledovat. Černým koněm mistrovství bude podle mě Belgie. Samozřejmě, že favorité jsou daní. Domácí Brazilci mají obrovskou domácí podporu, ale ta je také spojená s neskutečně velkým tlakem na to, aby šampionát vyhráli. Proto to nebudou mít vůbec snadné," přemítá trenér, který většinu své kariéry spojil s týmem Bohemians Praha a v roce 1983 byl nejlepším střelcem československé ligy. „Tipovat vítěze si ovšem netroufnu. Je tam opravdu hodně skvělých týmů. Uvidíme, kdo se nakonec bude radovat," uzavřel. Fotbalový speciál najdete zde

