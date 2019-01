Okresní fotbalové soutěže v plném proudu

Jablonecko – Harrachov, to je válec… Dalo by se říci o lídrovi okresního přeboru. Dvě kola před koncem mají šestibodový náskok a jdou po hlavě za postupem do I. B třídy.

Fotbalové utkání. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Bergman

Nesmí se však nic zakřiknout, neboť je ve hře stále šest bodů. Díky prohře Hodkovic se do dobré pozice dostalo áčko Kokonína, které je nyní na druhém místě. Situace na chvostu je hotová, poslední Rádlo a předposlední Lučany.



Výsledky II. třída:

Kokonín A – Josefův Důl 8:0 (5:0), Rádlo – Pěnčín B 2:1 (1:0), Hodkovice A – Tanvald 2:4 (1:2), Lučany B – Rychnov 5:2 (0:1), Harrachov – Kořenov 4:1 (1:0), Velké Hamry B – Smržovka 12:1 (5:1), Železný Brod B – Janov 4:1 (0:0).



Ve III. třídě je stále nezastavitelný vlak jménem Camel. Tento víkend sice soupeře z Radčic porazil „jen“ 1:0, ale i tak to stačí na vedení tabulky. Béčko Plavů vyhrálo v Hodkovicích a drží krok s lídrem tabulky. Dosud třetí Jenišovice B remizovaly s Jistebskem a díky výhře Držkova se dostaly až na čtvrté místo. Zajímavá situace se odehrála na chvostu tabulky. Ani Nová Ves a ani Albrechtice na zápas nepřijely. Tím pádem budou zápasy kontumovány ve prospěch soupeřů.



Výsledky III. třída:

Jenišovice B – Jistebsko 0:0, Radčice – Camel 0:1 (0:0), Držkov B – Roma 6:1 (4:0), Hodkovice B – Plavy B 0:2 (0:0), Zásada B – Nová Ves 3:0 (kont.), Kokonín B – Albrechtice 3:0 (kont.).

Autor: Martin Bergman