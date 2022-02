GÓLY BYLY ZBYTEČNÉ Trenér Pěnčína Miroslav Procházka byl z průběhu zápasu zklamaný. „Z výsledku to vypadá, že nás soupeř přehrával. Ale v první půli jsme šance měli, ovšem nevyužili jsme je. Zbytečně jsme inkasovali, např. střelu z trestného kopu náš brankář chytit mohl. Při gólu na 3:0 uklouzl, tak to byly takové dva smolné góly. Ale to samozřejmě naše hráče neomlouvá.“Na pohárové utkání se přišlo podívat několik desítek diváků. Ti také pociťovali silný vítr, který, jak trenér potvrdil, ovlivňoval hodně také hru, ale pro oba týmy stejně. A ve sportovním areálu na Mozartovce si mohli v chladném počasí také už dát fanoušci něco teplého na zahřátí. Takže atmosféra fotbalová byla fajn. Jen trochu chyběly lepší výkony a proměněné šance domácích.

VE VÝHRU KOUČ VĚŘIL

„Navíc jsme hráli proti deseti a ani to jsme nedokázali využít. Početní výhodu od 35. minuty jsme nezúročili. Míč v držení jsme měli, bylo to po vápno, ze strany a nic si nevytvoříme uprostřed,“ dodal k průběhu kouč Pěnčína.Turnov hraje krajský přebor, ale vyšší soutěž až tak znát nebyla. Do Jablonce přijel soupeř v oslabení. „Měli v sestavě i mladší kluky, dorostence. O to víc mě prohra mrzí. Věřil jsem, že Turnov přehrajeme, ale bohužel, nepovedlo se nám to. Pěnčínským citelně chyběl na hřišti v záloze Maryško. Samozřejmě Tomáš Čížek na hrotu jim bude také chybět. „Ale máme tam zase Štemberka, Peltu, Nulíčka. Ty ho musejí nahradit a ostatní o to víc zabrat,“ dodal trenér.A své si řekl i silný vítr. Jak Miroslav Procházka dodal, když už, tak je lepší, aby pršelo, než foukal silný vítr. „Zdůraznil jsem klukům, že je potřeba hrát po zemi. Ale všechno také nejde hrát po zemi. A když to zvednou, tak se balón zastaví. Na to se ale určitě nevymlouváme. Foukalo oběma mužstvům stejně. Mrzí mě hlavně kombinace, uprostřed byla ucházející, ale do koncovky jsme se nedostali. Měli jsme tam pološance nebo do gólmana.“

PŘIJDOU NOVÍ HRÁČI

Stejně zklamaný dojem si ze zápasu odnesl také hrající manažer týmu Adam Pelta. „Jsem zklamaný. Čekal jsem od našeho týmu víc. Neumíme hrát do plnejch a nešlo nám to nikdy ani v I. A třídě. Chybí nám kreativita. Máme hráče rychlostní, brejkový a chybí nám tam někdo takový, kdo by to vzal na sebe a udělal něco nadstandardního. V té finální fázi nemáme kvalitu a máme málo lidí ve vápně. Cítím, že je potřeba mužstvo zkvalitnit, takže dělám i nějaké nové hráče. Posily nové už nějaké hotové máme. Udělali jsme Marka Kyselu dozadu. Karel Vrabec by se tak mohl posunout doprostřed. A ještě mám v jednání dalšího hráče, to si zatím nechám pro sebe.“



PŘIJELI S MLADÝMI

Adam Pelta zdůraznil, že potřebují být víc nebezpeční hlavně dopředu. Ale hned také sebekriticky dodal, že se to týká i jeho osoby. „Je to mířené i na mne. Jsem na balónu, ale taky ze mne nic nevypadne.“

Turnov podle něho hrál na brejky, přijel s mladými hráči, kteří dobře běhali. Pěnčín měl balón, šance, ale nic z toho nebylo. „Jim stačilo s námi běhat. A my jsme si s tím nedokázali poradit, dokázali nás i v deseti uběhat. Každý jejich dlouhý balón byl nebezpečný. Ale, že kopou o soutěž výš, jsem na jejich hře nepociťoval. Dneska to bylo hlavně o nás. My jsme nehráli dobře. To, co předvádíme teď v přípravě, je málo. Potřebujeme posílit,“ řekl manažer a hráč týmu Adam Pelta.



Další přípravné utkání sehraje Pěnčín opět na Mozartovce v sobotu 26.2. ve 12 hodin proti Sedmihorkám.