Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Kdo mě trochu zná tak ví, že se rád toulám po světě a poslední dobou velmi často navštěvuji africkou Keňu. Tato země mi velmi přirostla k srdci, a tak se tam snažím o nějakou menší individuální humanitární pomoc v oblasti turistického letoviska Ukunda. Podporuji tam místní sirotčinec a školu. Vzhledem k těmto mým aktivitám je tam moje pozice jiná než běžného turisty a určitá část obyvatelstva mě přijala tak za svého. Odměnou mi přišlo pozvání na finálový zápas mezi Ukundou a Dianou. A bylo by škoda se o tento ojedinělý zážitek nepodělit. Typoval bych to na nějakou lepší úroveň našeho okresního přeboru, ale to je nepodstatné.