O čtyři dny dříve a v roce 1979 se zrodil pěnčínský fotbal. „Toho dne se na tehdejším OÚ sešli pánové Ladislav Lenberk, jenž byl zvolen prvním předsedou oddílu, dále Karel Srb, tehdejší předseda JZD Svornost Pěnčín, Láďa Dyml, Jan Brožek, Jarda Jaček a Víťa Kocour a společně položili základy oddílu. Myšlenka založit fotbalový klub vznikla v hlavách vedení tehdejšího JZD Svornost Pěnčín, které také ekonomicky klub zaštítilo. A ten měl rázem o pojmenování jasno. Vznikl tým JZD Svornost Pěnčín,“ zavzpomínal na úplné začátky současný prezident Jaroslav Strnad.

ZAČALO TO ŠKVÁROU

A hned se u místní základní školy začalo stavět hřiště se škvárovým povrchem. A už na podzim 1979 se na něm hrálo první mistrovské utkání III. třídy s kulisou 200 diváků proti Jiskře Tanvald. Prvním trenérem se stal Miloš Havlík a mužstvo dovedl hned v úvodním zápase k vítězství 1:0, první mistrovský gól vsítil Pavel Paldus.

PĚNČÍN POSTUPOVAL

„Oba pánové se v Pěnčíně kolem kopané pohybují dodnes. Díky silné záštitě JZD šel tehdy klub i jeho zázemí rychle nahoru. V první sezoně se stal vítězem tehdejší III. třídy a postoupil do okresního přeboru,“ popsal další dění na Pěnčíně Jaroslav Strnad. Následovaly další postupy přes I. B do I.A třídy tehdejšího Ústeckého kraje, který výkonnostně odpovídal dnešnímu krajskému přeboru.

NA TRÁVU VYBĚHLA ESA

S těmito postupy přišlo i zatravnění hřiště. V té době kopali za Pěnčín výborní hráči, jako třeba Jirka Boček, Tonda Brožek, Jirka Žabka, bombarďák Láďa Kraus, dříč Honza Kozderka, železní muži Jirka Vondrouš a Mirek Lang, v brance Karel Lebeda a další. Tehdy to byla lokálně velmi známá a populární jména. „Z té doby stojí za zmínku památný úspěch, vítězství v tehdejším zimním turnaji o pohár Novin Jablonecka, který byl v té době ceněný jako velmi hodnotná trofej,“ vzpomínal Strnad.

Po roce 1990 došlo k zániku JZD Svornost a klub se dostal do vážných ekonomických problémů, avšak stále měl velkou členskou a hráčskou základnu, která vyvíjela činnost na okresní úrovni.

ZACHRÁNCI SE NAŠLI

Tehdy klub zachránil tehdejší předseda a nestor pěnčínské kopané Jarda Votoček. Jemu sekundovali otec a syn Najmanovi. V té době došlo i k přejmenování klubu na TJ FC Pěnčín. Klub takto přežíval ve skromných podmínkách do roku 1999. Pak přišla další pomoc. A fotbal šel na Pěnčíně opět nahoru. Největší podíl na tomto měl asi Ladislav Dyml mladší, který zlanařil do Pěnčína fotbalovou kvalitu v podobě hráčů Josefa Hnídka, Ládi Kavana, Slávka Galbavého, Josefa Justa a dalších známých fotbalistů. Ti dotáhli Pěnčín až do krajského přeboru.