„Lidi jsou hodní. Všichni mají zájem. Je to od nich strašně hezké. Celý život jsem od nikoho nic nedostal a nedovedu přijímat takové dary. Je to pro mne těžké. Jsem šťastný za každou pomoc. A kamarádům a všem moc děkuju. Teď nedělám nic jiného, než telefonuju a běhám po úřadech. Lidé kolem mne jsou velmi hodní a všichni se mi snaží pomoct. Jsem za to všem moc vděčný.“

Evžen Dvořák, majitel firmy Autodoprava a trenér fotbalového týmu Držkova inicioval první kroky: „Okamžitě jsme udělali sbírku v Držkově na fotbale. A stejně tak Tomáš Čížek organizuje sbírku na Střelnici mezi fotbalisty. I z vedení klubu FK Jablonec přijde pro Pepu finanční pomoc. Pepa chytá v hokejové bráně, když si chodíme dvakrát týdně zahrát. Samozřejmě že i tam uděláme maximum, abychom mu v takové situaci pomohli. Potvrdil mi i předseda fotbalu v Zásadě, že přispějí. Kdo chce Pepovi finančně pomoct oficiální cestou, může přes server donio, kde už zaregistrovaná sbírka pro Pepu běží. Ta trvá šedesát dnů a pak se k němu vybraná částka dostane. Jedna paní mu tam poslala padesát korun se slovy, že víc nemůže. A o tom pomoc mezi lidmi je. Nemusí to být vždycky ani stovky, tisíce a desetitisíce. Každá koruna v tak těžké situaci pomůže. My, kteří ho známe už mnoho let a chceme pomoct co nejrychleji, vybíráme ještě hotovost. A tu mu chceme předat v nejbližších dnech, aby ji mohl co nejdříve využít. Je v situaci, kdy není na co čekat. Požádal jsem našeho kamaráda z firmy Brilant, taky spoluhráče z hokeje, o skleněnou dózu. Do ní budeme dávat peníze. To je naše neoficiální cesta. Tyto peníze dostane Pepa co nejdříve, hned jak se dóza zaplní. Jinak ale ještě posílá na účet každý, kolik chce, kolik může. Pomoc se tak okamžitě rozběhla dvěma cestami. A to je dobře. Pepu zná tady v Jablonci každý, kdo se pohybuje kolem fotbalu a nejen kolem fotbalu. Taky jsem se domluvil s ředitelem firmy Marius Pedersen. Ten pomůže při uklízení místa požáru a poskytne kontejnery. Také předseda fotbalového klubu Velkých Hamrů, Pepa Hnídek, přislíbil pomoc. Kdo Pepu Justa z fotbalu zná a může, tak se na pomoci podílí. Já ze své firmy pošlu také auto a bagr, abychom místo požáru vyklidili a vyčistili. Zvenku to sice tak nevypadá, ale uvnitř je všechno shořelé. Zbourat a postavit nové, jiná možnost asi není. Pomocnou rukou také nabídl Mirek Pelta, který zajistil Pepovi okamžitě bydlení a slíbil, že mu pomůže i jinak, když bude potřeba."

Tomáš Čížek, asistent trenéra FK Jablonec: „Řekl jsem klukům v kabině o tom, co se Pepovi stalo. Necháme na nich, kolik kdo přispěje. Ale určitě se do toho zapojí. Vybíráme v klubu a běží i sbírka přes účet. Pepovi určitě chceme v této situaci pomoct.“

Miroslav Princ, předseda SK Zásada: „Za sebe už jsem Pepovi peníze poslal. A určitě uděláme sbírku i mezi kluky v kabině.“

Benjamín Vomáčka, trenér FK Jablonec B: „V klubu se sbírka rozjela okamžitě. Solidarita s Pepou je obrovská. Všichni mu chceme pomoct, od A týmu až po mládež. Chceme mu pomoct v tom neštěstí alespoň nějak. Má toho teď hodně k zařizování. Přišel o všechno ze sekundy na sekundu. Ale chodí s námi dál trénovat. Snad tak aspoň na chvíli přijde na jiné myšlenky. Velké štěstí, že se to nestalo v noci, že všichni zůstali zdraví, to je nejdůležitější. Říkal jsem mu, že se to všechno zase vrátí do starých kolejí. Věřím, že to Pepa zvládne. Je to silný chlap. A my všichni kolem něho mu pomůžeme.“

Člověk vydrží hodně a život musí jít dál. V těžké chvíli se poznají kamarádi a známí. Ti, kolem Pepy Justa, kteří ho znají, neváhali ani minutu. Pomoc běží na plné obrátky. Není důležité kolik. Je důležité, že vůbec. Nikdy nevíme, kdy ji budeme potřebovat my.