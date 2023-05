Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Fotbalový tým firmy Clarios. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Petr Lebduška, který bude hrát za tým Clarios?

Jaké máte ambice v turnaji?

Vzhledem k našemu věkovému průměru si myslím, že budeme rádi, že se hlavně nikdo nezraní a dobře si zahrajeme. Nicméně loni jsme také jeli bez ambic a bylo z toho finále. Tak uvidíme.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Ne, určitě se nijak týmově nepřipravujeme. Každý trénuje sám, dle svých možností.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

U nás v týmu je vůdčím typem jednoznačně Jakub Kisty. Samozřejmě základem týmu je i brankář, takže i na Radima Pavlíčka hodně spoléháme.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Jelikož od mala hraju fotbal a hokej, což jsou týmové sporty, tak žádný „individuální“ úspěch nemám, respektive nic zásadního.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Výborných hráčů je více, ale každopádně dvojice Haaland, Mbappe, na jejich výkony (někdy až neskutečné) se dobře dívá.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Tak to je zajímavá otázka. Jelikož vím, jak náročné bylo krajské finále, tak jsem ani nepřemýšlel o celkovém celorepublikovém vítězství. Ale pokud mám tedy odpovědět, líbilo by se mi utkání anglické Premier League.