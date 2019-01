Jablonec n. N. - Útočník Mšena Petr Novotný stojí na hranici velkého posunu v kariéře. Poohlédl se po něm ligový mistr Slovan Liberec. Vyzkoušel ho na turnaji v Čelákovicích, kde odehrál ve dvou zápasech celkem 80 minut.

Brankář Jablonce Michal Špit v souboji s útočníkem Petrem Novotným. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Jak sám říká dvacetigólový útočník Mšena Novotný, tak snad to tak špatné nebylo. Nicméně na soustředění se Slovanem do Rakouska neodcestoval, ale to neznamená, že by se mu tímto musely dveře do první ligy uzavřít.

Byl jste s týmem delší dobu, nebo jen na turnaj v Čelákovicích?

Nejdřív to bylo tak, že bych tam šel na týden, ale nikdo se pak neozval. Volali mi v pátek, kdy jsem dojel zrovna domů do Děčína, tak jsem se zase otočil a jel jsem do Jablonce.

Jak jste se na hřišti cítil? Byl tam ve všem velký rozdíl, nebo nebylo tak moc znát?

Bylo to něco jiného, nevím, jak bych to jinak řekl… Nebylo to něco takového, že bych nestíhal, to ne. Ale byl tam obrovský rozdíl ve fyzičce, to jsme se shodli s trenéry, protože kluci trénují každý den, já jsem v práci, trénuju třikrát týdně a teď jsem měl ještě týden volno, takže to byl asi tak podle mě největší rozdíl.

Po přípravném zápase se Slovanem Liberec v Břízkách jste se líbil trenérovi Šilhavému. Začali určité námluvy na zkoušku už tam?

Ptali se mě, jestli bych si to na týden nechtěl zkusit. Říkal jsem, že jo, protože tohle se neodmítá, tak říkali, že se ozvou, tak to dopadlo takhle na ty Čelákovice.

Odehrál jste zhruba osmdesát minut. Co na to říkal trenér?

Trenér Šilhavý tam nebyl, ten se byl podívat v Kazachstánu. Byli tam trenéři Nečas a Klucký a s nimi jsme se shodli na té kondici. Ale jinak to nějak moc nehodnotili, říkali, že si to rozeberou, protože to natáčeli na video. Teď jedou do Rakouska na soustředění a pak se když tak ozvou.

Jaký byl váš pocit ze hry? Přeci jen je to asi rozdíl proti divizi.

Určitě to mohlo být lepší, ale myslím si, že zase nějaká katastrofa to nebyla.

Nicméně Česká Lípa, kde byste měl podle všeho v nové sezoně hrát, bude farmou Liberce. Takže by nebyly vyloučené starty v Liberci také tímto způsobem.

O tomhle mi nikdo moc neříkal, ale já bych teď chtěl zůstat stejně asi ve Mšeně. Do Lípy zatím odcházím, ale nechce se mi. V Jablonci mám pořád práci a dojíždět čtyřikrát pětkrát týdně po práci se mi zrovna moc nechce. Nevidím v tom žádnou perspektivu. Bylo by to náročné, ta cesta, pak trénink, znovu cesta domů a ráno v šest do práce, to si nedovedu představit.

Mšenu by určitě pomohlo, kdybyste zůstal. V opačném případě by týmu vlastně odešlo dvacet divizních gólů.

Hlavně je ve Mšeně super parta. Škoda, že odchází i trenér, sice jde do Lípy a vím, že by mi tam dal šanci, ale není to pro mě asi všechno. Tady je to podle mě přeci jen lepší.