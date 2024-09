Před koučem a jeho týmem teď bude velký úkol. Držet se v tabulce v těch nejvyšších možných patrech a nedat se zaskočit novými mančafty, na které narazí.

Jaká byla cesta k postupu?

Extraliga dorostu se v Jablonci hrála naposledy před deseti roky. Je to kategorie U19 a hrajeme společně s kategorií U17, vždycky dva zápasy. Už máme pět zápasů za sebou, tři body za tři remízy. Hráli jsme dvakrát venku na Moravě. V sobotu (21.9.) jedeme do Brna. Řeším teď několik zdravotních problém, v kádru máme asi šest zraněných hráčů. Takže to dáváme dohromady. Pomáháme si i z kategorie U18. Je složitější, ale musíme se s tím popasovat.



Je velký rozdíl ve způsobu hry, úrovni soupeřů atd.?

Určitě. V minulé soutěži, ve druhé dorostenecké lize, bylo pět týmů, které se rvaly o postup do nejvyšší soutěže. Tady je to jiný level, trošku kvalitnější, což zkvalitní celou soutěž.

Jaký přínos to bude mít pro mládežnický fotbal?

Je to budoucnost jabloneckého fotbalu a já jsem rád, že zase hrajeme v Jablonci extraligu. Je dobře, že máme možnost se konfrontovat s těmi nejlepšími týmy.

Už jste si jako trenér uvědomil, kde budete muset třeba ještě víc přidat, co víc trénovat?

Pro mě je teď hlavní otázka stabilizace kádru. Máme zahraniční hráče, i kluky z Nigérie, také hráče, který má americké vízum. Ten teď musel odjet, protože mu končilo vízum. Takže v tomhle je to složité, to všechno se musí nejprve řešit. Kvůli zraněním a okolnostem jsme ještě nehráli v jednotné sestavě.

Kdy plánujete sestavu na další utkání?

Sestavu dáváme dohromady každý týden a byl bych rád, kdyby se to stabilizovalo. Hodně nám v tom pomáhá Adam Pelta, který se o mnohé hráče přičinil. Z 60-70 procent jsme zachovali kádr z loňské sezóny, ve kterém jsou i naši odchovanci zapojeni do U19 a z toho mám velkou radost. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Není to jednoduché, ale nějaké příchody hráčů musí být.

A jaké jsou hlavní úkol sezóny?

Potřebujeme zachránit soutěž a stabilizovat ji pro další roky, udržet se na co nejlepším možném místě tabulky, být nejhůře do čtrnáctého místa.



Za novými soupeři budete jezdit větší dálky.

Byli jsme už v Opavě, ve Zlíně. Teď jedeme do Brna. Jsou to štreky. Vyjíždíme třeba v půl sedmé ráno. Hraje se tam dvojzápas, po nás vždycky ještě hraje U17, takže se pak vracíme třeba i v jednu hodinu v noci. Ale takové podmínky má polovina týmů této soutěže. Někteří jezdí na dva dny. To záleží na tom, jak jsou kluby solventní. Ale zatím se to dá vydržet, i když ty jízdy a výlety jsou složité.

Půjčí si od vás někoho i trenér Vomáčka do B týmu Jablonce?

Loňskou sezónu to takhle bylo, kluci pendlovali mezi B muži a U19. Teď to tolik neděláme. Děláme všechno pro to, abychom měli ten kádr zachovaný jako jen U19. Uděláme maximum pro to, abychom U19 měli pohromadě.

Kdo bude nejtěžším soupeřem?

Začínali jsme doma se Spartou. I když jsme prohráli 1:3, byl to asi náš nejlepší zápas, který jsme zatím se Spartou sehráli. Myslel jsem si, že nejtěžší zápasy budou se Spartou a Slavií, ale zatím to tak nevypadá. Hodně budou kousat moravské mančafty. Slavia hrála se Zbrojovkou Brno, která je v podstatě taky na chvostu, a Zbrojovka Brno na Slavii vyhrála. Takže každý zápas je jiný a záleží na momentální formě týmu.



A na jakém postu byste si ještě přál doladit soupisku?

Potřebovali bychom krajní hráče, křídelníky. Teď se nám zranil Emmanuel, vypadá, že bude mimo minimálně měsíc. Problém je jak v obraně, tak i v křídelní fázi. Máme asi šest zraněných hráčů, v podstatě se mi rozpadla celá obrana. Zůstal mi tam jenom stoper, takže to doplňujeme z kádru U18 a snažíme se to nějakým způsobem zalepit. Věřím, že kluci se teď už budou postupně do hry vracet. Potýkáme se i s nějakými svalovými zraněními, dva kluci mají zlomenou ruku. Není to jednoduché. Stalo se to při tréninku, takže trochu smůla.