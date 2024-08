Patrik Žitka odstartoval gólovou nadílku do sítě domácích. Po jeho gólu inkasovaly Hamry ještě dvakrát. Jak se mu hrálo? Popovídal si s bývalými spoluhráči?

„Musím říct, že to bylo zvláštní. Na jednu stranu bylo hezké se vrátit, ale stoupnout si proti bývalým kamarádům nebylo úplně jednoduché,“ popsal dojmy Patrik.

Kdy jste do Benátek odešel?

Na konci sezóny se začal řešit přestup. Přípravu už jsem absolvoval v Benátkách.

Dostal jste od Benátek tedy nabídku?

Ano, oslovili mě a já jsem jejich nabídku přijal. A pak už to bylo jenom mezi kluby a dopadlo to pro mě dobře.



Jak stíháte tréninky?

Na tréninky dojíždím každý den nebo když je naplánovaný trénink. Cestování je náročnější, ale zvládám to v pohodě, není to tak hrozné.



A už jste dal v dresu Benátek gól?

Už se mi povedlo dát gól minulý víkend boleslavské rezervě.

Jak vypadal ten, který jste, jako první, dal v pohárovém zápasů bývalým spoluhráčům?

Dostal jsem přihrávku z půlky hřiště a šel jsem do souboje jeden na jednoho. Pak mě někdo atakoval zezadu, nevím přesně, kolik jich tam bylo. Dostal jsem se před všechny a byl jsem sám před brankářem. Uklidil jsem míč doprava k tyči.



Mluvil jste s hamrovskými hráči?

V podstatě vůbec. Pak až po zápase jsme se plácli a řekli si, ať se daří. Ale nějak extra jsme se nebavili.



Jak dlouho jste hrál za Hamry?

Za Hamry jsem nastupoval osm a půl roku.



Jaké plány má váš nový domovský tým?

Určitě bychom se chtěli udržet ve třetí lize a hrát co nejvýš to půjde. To jsou cíle našeho týmu.



Do nové kabiny a party jste zapadl dobře, rychle jste se aklimatizoval?

Aklimatizace netrvala dlouho. Kluci mě vzali do kabiny hned bez problémů, takže jsem na to měl štěstí.