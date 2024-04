V dohrávaném utkání čtvrtfinále MOL Cupu, když v původním termínu se pro hustou mlhu nehrálo, přicestovali na jablonecký trávník fotbalisté plzeňské Viktorie. Viktorka byla v zápase favoritem, mluvilo pro ni nejen postavení obou týmů v ligové tabulce, ale také pohled do historie. A svoje postavení potvrdila vítězstvím 3:0.

MOL CUP: Jablonec - Plzeň | Foto: fkjablonec.cz

Ve vzájemnmých utkáních uspěli Jablonečtí naposledy v prosinci roku 2020. Od počátku se ale hrálo ppoměrně vyrovnané utkání s náznaky šancí na obou stranách. O osudu zápasu se ale rozhodlo v krátkém úseku mezi 34, a 37. minutou, kdy Plzeň dvakrát udeřila. Nejprve si centr Kopice do malého vápna poslal do vlastní sítě hlavičkou Tekijašky. A byl by to krásný gól, pokud by to bylo do správné branky. A po pár minutách úřadoval opět Kopic, který náhrávku z levé strany poslal ve skluzu za Hanušova záda.

Ve druhém poločase se pak domácí snažili o zvrat, jenže na dobře hrající obranu Plzně recept nenašli.Naopak, v 65. minutě střílel z hranice velkého vápna hostující Červ, trefil pouze obránce a od něho odražený míč poslal do jablonecké sítě střelou „z první“ Souaré. Plzeňští pak po zbytek zápasu hráli jen to, co potřebovali a postup do pohárového semifinále tak patří jim.

S výkonem v první půlhodině pohárového klání s Viktorií Plzeň byl spokojený jablonecký kouč Radoslav Látal. Jablonec poté dvakrát rychle inkasoval a bylo prakticky po zápase.

Hostujícímu kouči se zápas hodnotil lépe Miroslav Koubek. „Začátek byl ale mínus. Jablonci se povedlo nám vytáhnout halfbeka. Domácí tam měli závary. Vadily my odražené míče, které ještě Jablonec stačil opakovaně zakončovat. Zlobil jsem se tam na náš střed, který měl tohle vykrýt. Pak jsem ale dali dva góly v rychlém sledu a odskočili Jablonci. Věděli jsme i o poločase, že ještě není nic vyhraného a chtěli jsme vstřelit další branku. Po změně stran nás domácí trochu zaskočili rozestavením, tam jsme měli problémy. Moje mužstvo ale bylo dnes zaťaté a šlo za výhrou. Oba kraje jsme dneska měli výborné, byl to jeden z elementů, který rozhodl zápas. Pomohli nám i hráči, kteří se vrátili do sestavy. Z týmu bylo už před zápasem cítit, že není možnost opravy a že si za výhrou jde. Řekl bych, že jsme i uplatnili evropské zkušenosti, které nabíráme za pochodu a kluci z nich čerpají,“ konstatoval trenér postupujícího celku.

Domácí Radoslav Látal byl spokojený s výkonem svých svěřenců jen do první inkasované branky. „Do té doby jsme hráli tak, jak jsme chtěli, ze zabezpečené obrany a na brejky. Do té doby to byl vyrovnaný zápas. Bohužel, pak jsme si dali vlastní branku a vzápětí nám Štěpánek zaspal při bránění. Nehrajeme špatně, ale dopouštíme se stále individuálních chyb a díky tomu bylo v poločase po zápase. Nechci shazovat výkon Viktorie, ale dneska se s ní dalo hrát. Byl to do té doby vyrovnaný zápas. Bohužel, když uděláme takové chyby. Plzeň se opět mohla opřít o Chorého, je to pro ní důležitý zápas. Vidíte, chyběl jim v ligovém zápase s Libercem a jak to dopadlo,“ uvedl Látal.

Jeho tým neskládal zbraně ani po poločasové pauze. „Chtěli jsme, opticky nějak vypadáme, ale neměli jsme ani šanci. Dostaneme se tam nějakými centry. Ale dáváme tam zbytečně nějaké bochánky, tam to musí jít do kapsy,“ má jasno kouč, kterého nadále trápí obrovská marodka.

„Jsme totálně bez útočníků. Mimo je Krulich i Drchal. Nevypadá to moc dobře ani s dalšími. Nejvíc nám chybí asi Nebyla, ten bude dlouhodobě mimo s kolenem. Jeho absence nám nabořila střed hřiště, hned nám tam chybí rychlost a je to vidět. Se svalovým zraněním jsou mimo Černák, Pleštil i Polidar. Trest má Hurtado. Musíme se snažit dostat nějak do pohody a ten kádr zkusit konsolidovat,“ ohlíží se za raněnými Látal.

Jablonecký kouč poté pochválil Filipa Součka, který se v tíživé situaci dobře zhostil postu zastupujícího stopera. „Není to jeho post a prozatím se nedopustil větší chyby. Hraje soustředěně a koncentrovaně,“ našel alespoň nějaké pozitivum Látal.

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

Branky: 34. Tekijaški (vla.), 37. Kopic, 65. Souaré

FK Jablonec: Hanuš – F. Souček, Tekijaški, D. Souček – Čanturišvili (61. Hübschman), Kratochvíl (C) (61. Houska), Martinec (76. Velich), Hollý (82. Gaši), D. Štěpánek – Kanakimana, Chramosta (61. Alégué)..

Trenér: Látal