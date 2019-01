Jablonec n. N. - V prvním poločase se domácí borci trápili. Dusno v kabině a hráčské srdíčko pak udělalo své a Baumit vyhrál 1:0.

Mladý záložník jabloneckého Baumitu Jan Kovařík nastoupil k úvodnímu duelu Gambrinus ligy v základní sestavě. I on se tak velkou měrou zasloužil o zisk úvodních tří bodů do tabulky pravdy. Po zápase nám Kovařík zodpověděl několik otázek.



S prvním poločasem asi spokojeni být nemůžete. Je to tak?



Určitě. Věděli jsme, že narazíme na velmi kvalitního soupeře, a to se potvrdilo. V první půli jsme si vlastně skoro nic nevytvořili. Naproti tomu Brno tam mělo hned z první šance gólovku, naštěstí nás však zachránil Michal Špit.



Zdálo se, že chyběly přihrávky a hráči působili těžkopádným dojmem.



Asi to tak vypadalo. Byl to první zápas, naštěstí se to v druhé půli zlepšilo.



Můžete říci, co se dělo o poločase v šatně?



Trenér trochu zvýšil hlas, něco jsme si řekli a myslím si, že to bylo potřeba.



Můžete prozradit, co vám řekl?



Abychom víc pracovali a výsledek se dostaví.



To se nakonec stalo.



Stalo, ale bylo to těžce vypracované vítězství. Na druhé straně jsme byli celkově lepší a vyhráli zcela zaslouženě. Měli jsme další šance a je škoda, že jsme nakonec ještě jeden gól nepřidali.



Přidali, ale rozhodčí ho kvůli ofsajdu neuznal.

Vidíte, na ten jsem si nevzpomněl. Padl po hezké akci a je škoda, že pomezní odmával ofsajd.



A myslíte si, že to byl ofsajd?



Sice hodně malý, ale asi byl. Rád se na to v televizi podívám.



Už v začátku rozhovoru jste řekl, že čekáte kvalitního soupeře, a to se splnilo. Čím byli hlavně nebezpeční?



Nenechali nám kousek prostoru. Okamžitě nás důrazně napadali, a to nám docela dělalo problémy. Měli také nebezpečné protiútoky, ale ty jsme jim sami připravovali zbytečnými ztrátami balonů. Byli na nás po taktické stránce perfektně připraveni a vzadu výborně bránili.



Diváci už o půli říkali, že kdo dá gól, vyhraje.



A měli pravdu, i já jsem to takhle viděl. Bylo štěstím, že jsme ho nakonec dali my.



Věřil jste, že jednogólové vítězství udržíte?



Věřil, protože na to už zkušený tým máme.



Mluvil jste o zahozených šancích, ale i vy jste jednu tutovku zahodil. Můžete situaci popsat?



Radši mi ji ani nepřipomínejte. Tam mi to dal ideálně Luboš Loučka, já jsem si to oběhl, ale mířil jsem úplně jinam, než kam jsem chtěl. Trefil jsem to patou.



Už v prvním poločase jste dvakrát z dálky vystřelil. Jednou docela dobře, podruhé však ukvapeně a střela šla vedle.



Máte pravdu. Podruhé jsem to měl radši přihrát Lafatovi. Příště to musí být lepší.



Jak moc si ceníte třech bodů?



Hodně. Brno bylo kvalitním soupeřem a hrálo dobře. Dobrý rozjezd znamená moc.



V příštím kole zavítá Baumit Jablonec na hřiště Sigmy Olomouc. Ta remizovala na úvod s Plzní 2:2.

VLASTIMIL CAKL