Jablonec n. N., Praha - Zpověď trenéra Sparty, který věděl, že první gól musí dát jeho tým

Vítězslav Lavička | Foto: archiv

V pohárovém utkání věděl, že první gól musí dát jeho tým. Sparta ale odjela s nulou, nedala ani jeden a naopak prohrála 0:2. Jak hodnotil po utkání výkon svých svěřenců nyní již odvolaný trenér Sparty Vítězslav Lavička a jak moc byl smutný?

Chyběla efektivita

„Prohráli jsme proto, že nám, stejně jako při utkání v Praze, chyběla větší efektivita. To vidím jako jednu z hlavních příčin toho, že jsme nebyli úspěšní a nepostoupili jsme. Stejně tak jako v Praze jsme si i tady vypracovali šance, které jsme nevyužili. S využitím jsme byli prostě ´na štíru´. Měli jsme možnost dát do sestavy Juraje Chvátala, rozhodli jsme se pro větší zkušenost a větší defenzivní schopnosti Jakuba Vrabce, to byl hlavní důvod, proč jsme zvolili tuto variantu. Nechci hodnotit tento zápas po jednotlivých hráčích. Určitě si ho ale rozebereme a uděláme si z něho potřebný závěr. Jsme zklamání, cítíme to tak. Byl to jeden ze sezónních cílů, obhájit národní pohár. A to pro nás dnešním zápasem skončilo. Přináší nám to jisté komplikace při naplnění dalších sezónních úkolů. Nechceme se na nic vymlouvat," říká Lavička. Sparta ví, že musí rychle přepnout na ligovou linii a bojovat o to, aby smazala bodový náskok Plzně. A musí bojovat o to, aby obhájila ligový titul.

Při dotazu na výkon Krejčího, trenér sdělil: „Nechci hovořit za něj. Bojuje poctivě, jen mu chybí větší klid v určitých situacích před brankou soupeře, ať už je to finální přihrávka nebo zakončení. Viděli jste, že byl u jednoho z momentů, který mohl určit další vývoj zápasu i postupu."

Zatočil se sestavou

A k Václavu Kadlecovi, který nebyl ani na lavičce, kouč dodal, že má lehčí zdravotní potíže. „My jsme si byli vědomi toho, že při tak nabitém programu je potřeba udělat jakousi rotaci v sestavě. Zápas jsme herně zvládli. To, co jsme nezvládli, byla větší efektivita. Počítali jsme s tím, že Jablonec půjde usilovně a tvrdě za postupem. Já jsem jako určující moment a základ pro postup viděl to, že musíme tady v Jablonci vstřelit gól," zdůraznil Lavička.

Situace k tomu byly, ale Spartě se nevedlo. Nevyužila ani jednu z nabízených šancí. „Chci Jablonci popřát, aby se mu podařilo pohárovou cestu dotáhnout až k zisku trofeje dnešní sezóny," dodal kouč Lavička.