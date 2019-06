Amfora Klub přijel ve hvězdném obsazení, dorazili například Jan Berger, Přemysl Bičovský, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Michal Jiráň, Tomáš Panenka, Petr Rada, Pavel Steiner. Nechyběli ani herci a zpěváci Jan Čenský, Vojtěch Havelka, Stanislav Hložek, Vladimír Hron, Matěj Merunka, Zbyněk Merunka, Pavel Poulíček, Petr Salava, Václav Tittelbach a Jiří Zonyga, také hudebníci Oleg Sokolov a Pavel Větrovec. Zrušit utkání nešlo. Všichni hráli pro dobrou věc. Vybrané finance byly určené pro železnobrodskou mládež, která sportuje ve Fit Studiu Jany Boučkové nebo hraje v místním fotbalovém klubu. O slavnostní výkop se postarala hvězdná trojice, Tereza Kostková, Jitka Zelinková a Jiřina Bohdalová.

DÉŠŤ NIKOMU NEVADIL

„Když jsem ten déšť viděla, měla jsem chuť zápas pro nepřízeň počasí odpískat. Ale nešlo to. Amfora přijela v plné síle a v dobré náladě. Všichni byli rozhodnutí, že se hrát bude. A to mě potěšilo. Taky za domácí většina slíbených hráčů nastoupila. V bráně chytal i starosta Lufinka a taky místostarosta Mališ posílil naše mužstvo. Takže i my jsme měli hvězdný kádr a všechno nakonec dobře dopadlo,“ řekla hlavní pořadatelka Jana Boučková.

Mimořádný fotbalový zážitek připravila společně s fotbalovým klubem a Jaroslavem Kletečkou. Akci podpořilo také město, které má zájem na tom, aby železnobrodská mládež sportovala. Vstupné ve výši sto korun pro dospělé a padesát pro děti získaly pořádající organizace na další rozvoj aktivit mládežnickým týmů a družstev. Dres Amfory oblékl také trenér prvoligového FK Jablonec Petr Rada. A neváhal ani na chvíli. „Každá taková akce je dobrá a měla by se podpořit. V Brodě je navíc výborné hřiště,“ chválil místní trávník kouč Jablonce.

HODNĚ MU JICH ODEJDE

Ten se svým týmem už tento týden zahajuje přípravu na novou sezonu. „Letní příprava není tak dlouhá, čeká nás soustředění v Rakousku. Budeme muset s týmem teď něco udělat, vypadá to, že nám odejde hodně hráčů. A příprava, jak říkám, je krátká. Ale uvidíme, budeme bojovat. To je úděl menších klubů a taky trenérů. Teď se bude jednat s těmi týmy, o jejichž hráče má náš klub zájem. Rozhodnuto by mělo být do odjezdu na soustředění. Chybět mi budou všichni, kteří odcházejí. Byli to spolehliví kluci, dobří hráči a já jim přeju, aby se jim dařilo. Samozřejmě že bych si přál, aby byli s námi dál v Jablonci. Ale takový je fotbal. Vyvíjí se a hráči chtějí taky jít výš a výš,“ zamyslel se nad budoucností svého mužstva trenér Petr Rada.

Na hřišti byl vidět a jeho kvality před brankou diváci ohodnotili potleskem. Pro Amforu je určitě velkou posilou. Ale i další fotbalové a umělecké osobnosti se na hřišti nedaly zahanbit. Ukázkový výkon předvedl Honza Berger, Vladimír Hron, Honza Čenský, Standa Hložek nebo také Jiří Zonyga.

A ten se obětoval natolik, že po prvním poločase, který odehrál naplno, sedl na motorku a spěchal zpátky do Prahy, kde ho čekalo odpoledne ještě vystoupení v muzikálu Mauglí.

PÍSKÁ PRO DOBROU VĚC

Fotbalový duel řídil legendární rozhodčí Pavlín Jirků, který si událost v Brodě také velmi pochvaloval. A na otázku, jak stráví blížící se léto, jen s úsměvem odpověděl: „Mám to tak nabité, že asi žádné léto a dovolená nebudou. Každý víkend pískám takové zápasy pro dobrou věc. A to mi vůbec nevadí, naopak. Nejdřív mi sice trochu trvalo, než jsem mančaft Amfory přesvědčil, že hrát se bude i v dešti. Ale byla to z jejich strany jen legrace. Hráli by i v dešti. Ale počasí nám nakonec v Brodě přálo, takže dobrá věc pro děti se podařila,“ dodal hvězdný rozhodčí Jirků.

U slavnostního výkopu nechyběla Jitka Zelenková. Ta připomenula, že má místní kraj velmi ráda a hned ze Železného Brodu ještě mířila do Jizerských hor, aby si užila nedělní odpoledne procházkou v horách.

Akce se pořadatelům povedla. „Jsem spokojená, vybralo se necelých patnáct tisíc korun. Dva tisíce věnoval také Petr Salava z Amfory. Peníze půjdou na malé fotbalisty a mládež našeho Fit Studia.“