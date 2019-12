Hrajete dobrý fotbal, jste nahoře, ale lidi nechodí. Řešíte v klubu tuhle situaci?

Tento problém řeší většina ligových klubů, vyjma dvou až tří. Situaci sledujeme a řešíme, více se věnujeme propagaci klubu a samotných zápasů, ale lidé často hledají důvod proč nejít, než proč na zápas jít a fandit. Navíc máme spoustu výhod pro majitele permanentek. Už jen to, že před sezónou 2019/2020 jsme avizovali, že s permanentkou budou všechny zápasy v předkolech Evropské ligy UEFA zdarma, bez ohledu na soupeře. Evropa letos dopadla bohužel tak, jak dopadla. Dalším benefitem jsou výrazné slevy ve fanshopu a losování v každém utkání o věcné ceny od našich partnerů. Budeme doufat, že se v dohledné době situace na Střelnici zlepší.

Ani na Slavii a Spartu nepřišel plný stadion (a jinde je to podobné). Co to říká o českém fanouškovi?

To je problém většiny týmů v první lize. A co to říká o českém fanouškovi? Že nemá své jistoty. A to v tom smyslu, že se jedno hrací kolo ligy rozdělí do čtyř dnů od pátku do pondělí. Lidé nemají přesné termíny zápasů na delší dobu dopředu a je tedy složité fanoušky přesvědčit, aby investovali více peněz do nákupu permanentek. Další věc je, že jsou dnes všechny zápasy k dispozici v televizi. Třetí podstatný bod je, že jsme konkrétně my v Jablonci menší město. S ohledem na počet obyvatel máme procentuální návštěvnost poměrně vysokou. Ale rádi bychom se dostali alespoň na stabilní čtyři tisícovky fanoušků, kteří budou pravidelně chodit na Střelnici. Poslední věc je, že fanoušci musí mít chuť být součástí klubu a vzít na sebe roli toho, kdo může zápas zvrátit ve prospěch jeho klubu. Ruku v ruce s podporou fanoušků jsou lepší výkony a výsledky. Nemělo by to být tak, že se chodí fandit až v momentě, kdy se klubu daří a je úspěšný. V tom máme v České republice trochu potíže.