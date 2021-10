Jabloneckého kouče Petra Radu těsná porážka na půdě Alkmaaru mrzela o to víc, že jeho tým zahodil obrovskou tutovku na srovnání Nešporem.

„Jsem zklamaný, minimálně bod jsme tu uhrát měli. Po většinu zápasu jsme byli lepší, hlavně v prvním poločase jsem byl hodně spokojený. Šance si vypracujeme, ale někdy nám chybí i štěstí. Soupeř využil brejkovou situaci a hned nás potrestal. Moji hráči odvedli velmi dobrý výkon, ale k ničemu. Znova se nám to protáhlo s tím zahazováním šancí, bude těžké se z toho zase otlouct. Hráčům jsem poděkoval, jen mě mrzí, že jsme tu nebodovali,“ litoval porážky Rada.

Náš kouč po zápase vysvětlil poločasové střídání Čvančary za Nešpora. „Vy jste neviděl ten zákrok na Čvančaru z tribuny? Já tohle prostě nechápu. Doma máme VAR a neumíme ho používat a na evropské úrovni VAR není. Tomáš Čvančara nám pozvracel celou kabinu, má otřes mozku a my máme dalšího hráče mimo. Musíme teď připravit jeho převoz. Na této úrovni by to měli rozhodčí vidět,“ zlobil se ještě po zápase na neodpískaný souboj domácího brankáře s Čvančarou jablonecký kouč.

A litoval i zahozené tutovky střídajícího Nešpora.

„Tohle byla stoprocentní šance. To se musí proměnit. Může hrát samozřejmě roli nějakej tlak, kulisa, chtěl to udělat rychle. Teď nás tohle prostě provází a tyhle věci nás hodně sráží,“ konstatoval jablonecký lodivod.