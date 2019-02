Jablonec n. N. - Jednou to už přijít muselo, řekl o své premiérové brance v Česku slovenský útočník. Jablonečtí fotbalisté jsou po dvou kolech jedním ze čtyř týmů, které v úvodních zápasech Gambrinus ligy neztratily body.

Po výhře ve Zlíně získal tým FK BAUMIT Jablonec cenný skalp ostravského Baníku, který brankami nových posil Pavlíka a Heska porazil 2:1. Právě druhý jmenovaný Andrej Hesek, který přišel na hřiště ve druhé půli, dal velmi důležitý druhý gól a svůj první v České lize.



Ve Zlíně jste hrál velmi dobře, ale v dnešním utkání dal trenér Komňacký přednost Davidu Lafatovi. Nebyl jste zklamaný?

Trenér se mnou před zápasem hovořil a řekl mi, že David je hbitější a rychlejší, což by mohlo na hru vysokých a neobratných stoperů působit. Chci říct, že jsem vždy respektoval a budu respektovat rozhodnutí trenéra a je na něm, koho postaví. Vyhráli jsme, tak to asi bylo správné rozhodnutí.



Očekával jste, že byste mohl naskočit v průběhu utkání?

Určitě. Trenér mi řekl, abych se stoprocentně připravil, a když se lehce zranil David, šel jsem tam místo něho. Ale budu upřímný, David odehrál velmi dobrý zápas.



Takže by vám nevadilo, kdybyste třeba Davida střídal i v příštích zápasech?

To je všechno věcí trenéra. Jednou mohu hrát od začátku já, podruhé David, ale věřím, že také jednou nastoupíme spolu. Vše záleží na tom, proti jakému soupeři nastoupíme. A nebo je možné, že budu hrát místo jiného hráče.



S čím jste šel na hřiště?

Co nejvíc pomoci dozadu při kombinacích a standardkách a samozřejmě jsem chtěl také dát nějaký gól.



Ten jste dal, takže jste jistě spokojený.

Tak to určitě.



Krásně vám to tam dal Igor Žofčák.

Doufám, že to takhle dobře půjde Igorovi i nadále. Velmi dobře potáhl míč po levé straně, dal si to na pravou nohu a centr přesně přišel za obránce, kde jsem čekal a nebyl problém to tam dát.



Na ten gól jste čekal hodně dlouho, vždyť to byl váš první v naší lize.

Je to tak, a právě proto jsem za něho moc rád. V Čechách jsem vlastně půl roku a ligový gól jsem dal až dneska. Je pravdou, že jsem toho moc v Teplicích nenahrál, ale jednou to přijít muselo.



Co vás ten gól bude stát?

Něco mi tam pokladník Klapka zapsal, tak uvidím.



Hrál jste poprvé před domácími fanoušky. Jak se vám líbilo prostředí?

Byl jsem hráči varován, že jsou tady hodně nároční fanoušci, ale nakonec jsem byl mile překvapen. Věřím jen, že jich příště přijde víc.



Za týden opět doma hostíte sousední Boleslav. Těšíte se?

Tak těšit by se měli hlavně fanoušci. Určitě to bude pěkné derby, na které přijedou fanoušci z Boleslavi a domácí se snad zahanbit nenechají.