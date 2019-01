Jablonec n. N. - Kapitán jablonecké juniorky Radim Jurča prožívá s týmem těžké období. Nejprve prohráli doma 7:0 s Mladou Boleslaví a o dva dny později ve čtvrtek dostali 5:0 na půdě Hradce Králové. Ten do té doby neměl na kontě ani jeden bod.

Kapitán juniorky Baumitu Jablonec Radim Jurča. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Jablonec si tak za poslední dva zápasy připsal nelichotivé skóre 0:12 a vypracoval si jen minimum šancí. Navíc se hromadí individuální chyby, které pak často vedou ke gólům soupeřů. Loňský druhý nejlepší střelec soutěže juniorů věří, že se tým semkne a v pondělním utkání na půdě Slovácka (17.00 hodin) černá série skončí.

Co byste jako kapitán týmu řekl ke dvěma totálním výpadkům v soutěži?

Co k tomu mám říct… Nám v posledních dvou zápasech úplně odešla hra směrem dozadu. Podle mě se ty dva zápasy odvíjí od obrany. I ten přechod z obrany do útoku vázne, nevypracovali jsme si ani žádné pořádné šance. Máme snad jen dvě střely na branku. To je ale o celém mužstvu, není to jen o obraně.

Jaké to je pro kapitána, když vidí ty výkony z posledních zápasů? Jeden zápas 7:0, další 5:0. Je to frustrující?

Je to frustrující… Pak už se klukům těžko něco říká. Těžko někoho povzbudíš za stavu 7:0, pak jim něco řekneš v šatně a za dva dny prohraješ 5:0. To už se pak špatně hledá něco, abych je povzbudil. Je to takové složité. Ale doufám, že na Slovácku rozjedeme novou sérii, a to vítěznou.

Po zápase s Mladou Boleslaví (0:7) jste se to snažili nějak změnit?

Něco jsme si k tomu řekli, ale když hrajeme pondělí a čtvrtek, tak není moc času na tom zapracovat. Teď jsme na to měli více času a přes víkend na tom zapracujeme. Doufám, že to na Slovácku půjde vidět.

Slovácko má také výkonnostní výkyvy, ale tým má určitě svou kvalitu. Nemáte obavy, že by to mohlo dopadnout stejně, jako v minulých dvou zápasech?

To už nemůžeme, to by bylo moc… Já doufám, že se semkneme a na Slovácku vyhrajeme. Už by to bylo potřeba.

Výhra se ale čekala také v Hradci, protože do zápasu s vámi měli Votroci tři porážky.

Já doufám, že nebudeme takoví otloukánci, aby se na nás soupeři dostávali do formy. Já si myslím, že teď to už půjde. Něco jsme si k tomu také řekli a musíme pracovat více jako tým. Děláme hrozně moc individuálních chyb, a to když se nakupí, tak z toho vypadne nějaký inkasovaný gól.

Teď s vámi nechodili hrát ani kluci z A-týmu díky velké vytíženosti. Může to být také jeden z důvodů?

Co vím, tak ani teď v pondělí s námi nikdo asi nepůjde. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Pokud chceme hrát Juniorskou ligu, a někteří kluci hodně chtějí, tak musí ukázat, že na to mají. Nemůžou se vymlouvat na to, že nechodí nikdo z áčka. Některé týmy také nemají nikoho z áčka a dokáží si s tím poradit.