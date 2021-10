Do utkání Evropské konferenční ligy na trávník Alklmaaru rozhodně nenastupovali jablonečtí fotbalisté v roli favoritů. Spíše naopak. Pro domácí tým hovořily větší zkušenosti na mezinárodní scéně. Jenže Jablonečtí, v nezvyklých, ale slušivých černých dresech, se rozhodně soupeře nezalekli a od začátku byli překvapivě aktivnějším mužstvem.

A již v 5. minutě se dostal do šance Čvančara – jeho křížná střela jen o chloupek minula domácí branku. Jablonečtí byli i nadále aktivní, nevynechali jedinou příležitost k útoku a byl to opět Čvančara, kdo se ocitl v dobré pozici. Jeho hlavička ale mířila jen do náruče domácího gólmana.

V závěru první půle ale zahrozil domácí tým. Přitlačil hosty k jejich šestnáctce, v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že po souboji před jabloneckou brankou dojde na penaltu. Rozhodčí ale nechal pokračovat hru dál a hosté se ubránili. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

Ten ale nevydržel příliš dlouho. Alkmaar pokračoval ve stejném tempu, v jakém ukončil první poločas a v 53. minutě se po střele zcela volného Gudmundssona na zadní tyči dostali do vedení. Hosté se ale rozhodně nevzdávali, bojovali a v 65. minutě mohlo být vyrovnáno, když domácí bek chybným odkopem trefil břevno vlastní branky a Nešpor, který přišel na hřiště za Čvančaru, odražený míč před odkrytou brankou netrefil!

Nadále se hrál rychlý fotbal, hosté v něm za svým soupeřem v ničem nezaostávali, jen přesná koncovka scházela. A tak o osudu zápasu rozhodla jedna povedená akce domácích a tým trenéra Petra Rady na zasloužený bodík nedosáhl. Za svůj výkon se ale rozhodně nemusí stydět.

AZ Alkmaar : FK Jablonec 1:0 ( 0 : 0 )

Branky: 53. A. Gudmundsson (Wijndal)

Karty: 59. Chatzidiakos (ALK) – 16. Pilař (JAB), 51. Nešpor (JAB), 84. Krob (JAB)

AZ Alkmaar: Vindahl Jensen – Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal (C) (78. Witry) – Midtsjö, de Wit, Clasie – A. Gudmundsson (90. Beukema), Pavlidis (66. Aboukhlal), Karlsson.

K Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (70. Malínský), Houska, Považanec (C) (86. Vaníček), Kratochvíl, Pilař – Čvančara (46. Nešpor).