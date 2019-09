FK Jablonec B - FK Mladá Boleslav B 3:1 (2:1)

Z kádru trenéra Petra Rady tentokrát vypomáhali brankář Hanuš a středopolař Hämäläinen, který teprve nedávno podepsal smlouvu. Právě finský reprezentant se po pěti minutách hry opřel z 25 metrů do balonu a pěknou střelou rozezvonil břevno boleslavské branky. Brankář Mikulec vzápětí kryl střelu Skuhravého, jenže nečekaně udeřilo na opačné straně hřiště.

RADOST BRZY KONČILA

Po čtvrthodině hry Boleslavi vystřelil vedení pěkným technickým obstřelem kapitán Komárek 0:1. Fotbalisté z města automobilů se ale z vedení neradovali dlouho. Už za sedm minut Helm ve vápně našel Petroviće, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě 1:1. Za dalších sedm minut už šli Jablonečtí do vedení, a to další povedenou střelou. Z levé strany hřiště se totiž parádní technická střela povedla Bredovi 2:1.

Pak po delší odmlce vyzkoušel připravenost jabloneckého brankáře Hanuše Alhassan. Severočeši hrozil ze stran, jenže víc gólů z připravených šancí přidat nedokázal. Ve 38. minutě našel Velich v hostujícím vápně Daníčka, ten se do balonu ekvilibristicky položil, jenže Mikulec jeho pokus u tyče stačil zkrotit.

I v úvodu druhé půle bylo více nebezpečno přes brankou Středočechů. Z několika závarů se zrodily jen další rohové kopy. V 63. minutě předvedli Vodičkovi svěřenci svižnou akci, kterou ve finále zakončoval Daníček z otočky. Ale mladoboleslavský gólman míč skvěle vyrazil. Hosté v touze vyrovnat postupně přidávali a zatlačili domácí. Alhassanovu ránu Hanuš vytlačil na roh.

Blízko vyrovnání byl i Dohnalík, před ním ale stačil v poslední možný moment zahrát raději na roh kapitán Jablonce Skuhravý. Jablonec spoléhal na rychlé brejky, ale rozhodující branka stále nepřicházela. Definitivní rozhodnutí přinesla až první minuta nastaveného času, kdy hosté zariskovali a poslali na svůj přímý kop i gólmana. Míče se však po standardní situaci zmocnili Jablonečtí a Rozkovec dovedl z půlky míč do prázdné branky na 3:1.

TRENÉR SE NERADOVAL

Jablonecký kouč Jaroslav Vodička byl sice rád za vítězství 3:1, ke spokojenosti měl ale hodně daleko. „Z naší strany nejsem vůbec spokojený s druhým poločasem. Po stranách si vytvoříme spoustu šancí, jenže nedáme nic a pak se tady klepeme o výsledek. Druhý poločas z naší stany neberu, nebyl to vůbec dobrý výkon. Boleslav nás tam totiž mohla potrestat. My jsme z toho vypadli. Tak, jak jsme hráli druhý poločas, tak pokračovat rozhodně nechceme a nebudeme. Chceme hrát nahoru, rychle a kombinačně s přihrávkami dokolma. Ze sedmi dobrých situací nejsme schopni dát gól,“ štvalo kouče ještě po skončení zápasu.

Manažer týmu Adam Pelta k zápasu řekl: Boleslav byla těžký a kvalitní soupeř, měla mladé, běhavé a houževnaté kluky. Náš tým byl posílený o několik hráčů A týmu. Nastoupili Petrovič, brankář Hanuš a středopolař Hämäläinen a s nimi hráli mladí kluci, jako vždycky. Dostali jsme gól ze situace, kdy jsme to po nedůrazu nedokázali odkopnout z vápna. Pak se nám podařilo skóre vyrovnat. Vyrovnal Petrovič po akci na 1:1. Na 2:1 zvyšoval krásnou střelou Breda. Ve druhé půli jsme ale dobře nehráli.