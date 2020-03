Jablonec n. N. - K nepovedenému zápasu řekl vedoucí týmu Adam Pelta „Taková studená sprcha nás pěkně pošle k zemi, což někdy není od věci."

Mladou Boleslav rezerva nezvládla | Foto: Dagmar Březinová

Rezerva FK Jablonec má za sebou zimní přípravné období. Závěrečná generálka však nevyšla svěřencům kouče Jaroslava Vodičky podle představ, když doma podlehli nečekaně vysoko B-týmu Mladé Boleslavi.

FK Jablonec B – FK Mladá Boleslav B 1:4 (1:2)

Poslední přípravný zápas proti třetiligové rezervě Mladé Boleslavi nezačal ani neskončil pro jablonecké barvy zrovna ideálně.

GÓL VE TŘETÍ MINUTĚ

Už ve třetí minutě zápasu šli hosté do vedení, kdy náběh na hranici ofsajdu rozhodčí pustili, Středočeši pak zpětnou přihrávkou ve vápně našli hráče, který střelou pod břevno poslal hosty do brzkého vedení. Boleslavští mohli vzápětí přidat druhý gól, prudkou hlavičku pod břevno po trestném kopu však Richter stačil vytěsnit na roh. Trenér Vodička nemohl v generálce využít služeb nemocného Dočekala a kvůli problémům musel už během prvního poločasu střídat i stoper Koblížek.

HELM JE OHROŽOVAL

Z jablonecké strany byl směrem dopředu nebezpečný zejména Helm, jeho střílený balon skrz celé pokutové území nikdo nezasáhl. Vzápětí stejný hráč napálil odražený balon nad branku soupeře. Ve 37. minutě šli hosté do dvoubrankového vedení po přesné hlavičce po rohovém kopu. Jablonečtí stihli za další čtyři minuty snížit, když Helmův centr usměrnil do sítě Černák na 1:2. Vodičkův tým mohl do poločasu i srovnat skóre. Velich ale z úhlu nechal vyniknout jen brankáře soupeře a Štěpánek trefil po rohovém kopu hlavou břevno mladoboleslavské svatyně.

ZVÝŠILI DÍKY ZMATKŮM

Jablonečtí přežili velkou šanci soupeře hned v začátku druhé půle, to vykopával míč z brankové čáry Helm. Na opačné straně hřiště těsně nedosáhl na Helmův centr ve skluzu Daníček. Brankář Mladé Boleslavi si poté poradil se zakončením Rozkovce, z úhlu pak dokázal pod tělem ztlumit míč po střele Haitla. Dvacet minut před koncem hosté využili zmatků v jablonecké obraně a odskočili už na 1:3. Hráčům v zelenobílých dresech se nedařilo podle představ, i přesto se do zakončení dostali.

Munzar ale zblízka překopl břevno a táhlá střela stopera Štěpánka skončila těsně vedle. To hosté byli produktivní a šest minut před koncem, po kombinační, akci přidali čtvrtou branku.

ANI KONEC NEBYL LEPŠÍ

Domácím hráčům nebylo přáno ani v samém závěru zápasu, hlavičku Haitla zpacifikoval brankář soupeře a Breda mířil z ideální pozice těsně vedle.

Kouč jablonecké rezervy Jaroslav Vodička měl po nevydařené generálce 1:4 o čem přemýšlet. „Boleslav byla jednoznačně lepší. Byla rychlejší v práci s míčem a důraznější. Mrzí mě individuální výkony hráčů. Dnes jsem byl nespokojený se všemi hráči. Dopředu jsme bezzubí a já chci, abychom se prezentovali hrou do ofenzívy,“ má jasné představy o hře svého týmu jablonecký kouč. Jablonecká rezerva odstartuje jarní část třetiligové soutěže už v sobotu 7. března dopoledne v Břízkách proti Chlumci nad Cidlinou.

Branka Jablonce B: 41. Černák

Sestava FK Jablonec B: Richter (46. Vajner) – Helm, Koblížek (25. Váňa), Štěpánek, Skuhravý (75. Buchlovský), Černák (46. Haitl), Breda, Rozkovec, Daníček, Kinčl (46. Peřina) – Velich (55. Munzar)