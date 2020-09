Kluby z Podještědí dělí jen několik kilometrů, přesto je po čtvrtečních venkovních bitvách v jejich táborech nálada diametrálně odlišná.

Liberecký postup se na umělém trávníku nerodil až tak lehce, jak by se mohlo zdát, ještě v 83. minutě to bylo jen o gól. „Utkání hodně ovlivnil vítr, my jsme měli výhodu v první půli a v druhé to bylo naopak. Bylo to složité především pro brankáře,“ chválil po výhře 5:1 na klubovém webu liberecký trenér Pavel Hochtych tým za to, jak nástrahy zvládl.

„Byla zima a balon chytal vítr, hrálo se špatně. Navíc ta umělka. Kopli jsme dlouhý nákop a balon zůstal u naší brány. Takové zápasy každopádně v předkolech jsou a zaplať pánbůh, že jsme to zvládli,“ byl rád navrátilec do liberecké sestavy útočník Michael Rabušic.

Právě on pomohl po hodině hry jako střídající hráč odpor soka zlomit. Sám obstaral třetí gól a vybojoval penaltu. „Už se chystáme na neděli, kdy hrajeme proti Karviné. Na ligu nebude těžké přepnout.“

Ještě dramatičtější zápas odehrál Jablonec. Byl pět minut od postupu, ale nakonec o náskok i postup na Slovensku přišel, po prodloužení prohrál 3:5. „Nemůžeme si dovolat tak velké individuální chyby. Jsem zklamaný. Vypadli jsme, stálo nás to hodně sil… Nedá se nic dělat. Dlouho o dnešní porážce ale přemýšlet nemůžeme, rozebereme si to, ale musíme být na špičkách. Mám strach, aby se to na nás neprojevilo v následujících ligových zápasech,“ uvedl na tiskové konferenci smutný jablonecký trenér Petr Rada.

„Tři góly na postup by venku stačit měly, ale nám tady tentokrát bohužel nestačily,“ litoval jablonecký forvard a střelec dvou branek Ivan Schranz: „Vyhrávali jsme 3:2 a zaměřili se víc na bránění. Možná jsme se nechali až moc zatlačit. Chyba.“

Vyrovnávací gól na 2:2 si vyčítal stoper Jakub Martinec. „Moje chyba. To je moment, který rozhoduje. Bohužel, teď už to vrátit nemůžu. Fotbal jde dál, pokračujeme v pondělí v Mladé Boleslavi, kam si jedeme pro tři body,“ dodal pro web FK Jablonec obránce, který nezažil na evropské scéně nejlepší premiéru.