Úvod utkání byl ze strany hostů poněkud rozpačitý. Hráči se těžko srovnávali s velmi malými rozměry hřiště. „Před utkáním jsme věděli, že jedině výhra nás posune do krajského přeboru,“ uvedl jasný úkol pro celý tým jeho vedoucí Petr Kopal.

ZAČALI JAKO PRVNÍ

Na trávníku bylo vidět mnoho nepřesností. Ale i tak měli hosté převahu, kterou do poločasu ale vyjádřili jen jedním gólem. „Zápas jsme rozhodli v úvodu druhé půle, když jsme zpřesnili hru a využili svých předností v naší útočné, nátlakové hře,“ řekl vedoucí mužstva.

VTJ Rapid Liberec – Desná 0 : 7 (0:1)



Už v 7. minutě V. Kořínek vyslal do vápna Štěpničku, který podél gólmana otevřel skóre. Za čtvrt hodiny střelu Štěpničky z poza vápna vytěsnil gólman na roh. Ve minutě 34. z trestného kopu mířil V. Kořínek doprostřed branky pod břevno, kde byl připravený gólman. Za dvě minuty. Veselouš vysunul do tutovky V. Kořínka, který jen nastřelil gólmana. Potom Karel unikl po levé straně, poslal balon na V. Kořínka, který skóroval, ale sudí odpískal.

KOŘÍNEK TO PAK ROZJEL



Druhý gól na začátku druhé půle pomohl k brance V. Kořínek, když poslal míč do vápna na Kováře., který se uvolnil a prostřelil gólmana.



Na 0:3 dal střelou z trestného kopu P. Kořínek, a to na vzdálenější tyč. Balon ji lízl a skončil v síti. Pak domácí zkusili faul na Štěpničku a byla nařízená penalta. Ale Doubek poslal balon vedle. A tak Karel poslal balon na V. Kořínka, který obešel i gólmana a skóroval. Pak si Doubek poradil se střelou Landyše. A v dalších minutách Karel přihrál zase V. Kořínkovi, který unikl po levé straně až do vápna, ve vápně si dovolil několik kliček a přihrál Pfeiferovi na malé vápno. Ten v klidu skóroval.

DOMÁCÍ SE PRALI DÁL



Rapid to ale ještě nevzdával. „Nebezpečná akce domácích skončila střelou Vrňaty těsně vedle. A tak unikl náš Karel opět po levé lajně do vápna. Přihrávkou pod sebe našel koho jiného než V. Kořínka. Ten otřel střelu o obránce a skóroval do protipohybu gólmana. A další dvě nebezpečné střely Rapidu skončily těsně vedle naší tyče,,“ popsal situaci na hřišti vedoucí týmu Petr Kopal. Šest minut před koncem Křemen dloubl balon na J. Kořínka, který svoji střelu proměnil na 0:7.

ZASE SI ZAHRAJÍ KRAJ



„Po pěti sezonách strávených v 1. A třídě se vracíme do krajského přeboru, který jsme předtím hráli sedm sezon. V té době jsme však v týmu měli více „krajánků“ než vlastních odchovanců. Tentokrát si postup vybojovali převážně naši odchovanci, kteří si tak zaslouženě zkusí zahrát vyšší soutěž,“ .



Sestava Desné: Doubek, Sekanina, Šindelář, P. Kořínek, Ježek, Štěpnička, Veselouš, Mejsnar, Kovář, Pfeifer, V. Kořínek.

Střídání: 55. Karel (Mejsnar-zranění), 59. Skrutek (Šindelář), 62. J. Kořínek (Ježek), 77. Křemen (Pfeifer)

Rozhodčí: Zboroň. ŽK: 2:3 (Mejsnar, Štěpnička, Ježek), diváků: 50.