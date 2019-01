Jablonec n. N. - Pravidelným návštěvníkem domácích fotbalových utkání FK BAUMIT Jablonec je exjablonecký vynikající brankář Jaroslav Vávra. Nevynechal ani poslední utkání roku svého celku a po zápase nešetřil slovy chvály.

Míč FK Baumit Jablonec | Foto: Antonín Bělonožník

Jak se vám utkání líbilo?

Mně moc a jsem rád, že celá republika v televizi viděla, že naši kluci podali výborný výkon, a že jejich vítězství, byť jednobrankové, bylo zcela zasloužené. Zvláště v první půli jsme předváděli výborný fotbal. Dobře jsme kombinovali, hráli v pohybu a na hráčích bylo vidět, že se fotbalem baví. A co tomu ještě chybělo? Proměnit šance, to je v současné době naše největší bolest. Vždyť to, co zahodili Lafata, Michálek, Klapka a další, bychom měli proměňovat. Na druhé straně je dobré, že si dokážeme šance připravit, a to, co předvedli při našem gólu Klapka, Michálek a Lafata, byla paráda! To jsem dlouho neviděl a doufám, že nám to budou v televizi ještě dlouho ukazovat. Ve druhé půli Sparta přidala na nasazení, tvrdosti a jen díky vynikajícímu Špitovi nám nedala po chybě Hamouze gól. Naši kluci jakoby se obávali o výsledek, více se zaměřili na obranu, ale přesto naše rychlé výpady do sparťanské obrany byly stále nebezpečné. Ale až na drobnější výpadky hrála naše obrana dobře a vítězství jsme si pohlídali.



Doma jste byl na všech zápasech. Jak byste zhodnotil výkon mužstva po podzimu?

Předně bych chtěl poděkovat trenéru Františku Komňackému za to, co tady s kluky udělal. Žádné nakopávání, hrají líbivý kombinační fotbal, a tak to má být. Samozřejmě se v naší hře chyby vyskytnou, ale ve většině domácích zápasů jsme předváděli dobrý fotbal a zisk dvaceti dvou podzimních bodů je výborná bilance. Jediné, co mě mrzí, že vozíme málo bodů ze hřišť soupeřů.



Váš bývalý spoluhráč Vašek Halama řekl, že se nemá hledět na výkon Sparty, ale hodnotit hru Jablonce, a ta byla podle něho výborná. Máte na to stejný názor?

Venca má naprostou pravdu. Už vidím ty škarohlídy, kteří říkají, že Sparta nic nehraje, ale na druhé straně už neříkají, že výkon našeho mužstva byl dobrý výkon. Takže Sparta je stále Sparta, ale nelze nevidět, že Sparta je v krizi. V první půli hrála bázlivě, nervózně a pro kombinaci nám nechávala příliš prostoru. Myslím si, že v dnešní formě bychom si klidně mohli troufnout i na Slavii.



Kdo se vám z hráčů líbil?

Zápas od zápasu roste na místě stopera Huber. Stále dobrý je Michálek, posilou je technický a pohyblivý Žofčák. V závěru podzimu zřejmě chytil bývalou formu Klapka, ale i oba střední záložníci dneska hráli dobře. Dobře hraje i Lafata a pro Michala Špita mám slabost a dá se říct, že čím je starší, tím je lepší. Umí si dirigovat obranu a působí klidným dojmem. Je vynikající na čáře, má hodně centrů. Prostě vyzařuje z něho zkušenost a věřím, že pokud neodejde do ciziny, v Jablonci bude ještě dlouho jedničkou.