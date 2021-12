Co poté bude stačit na postup, bude záležet na současně hraném zápase v Alkmaaru mezi už postupujícím AZ a sokem Jablonce v boji o postup Randers. Dánové mají totiž s Jabloncem vzájemnou zápasovou bilanci vyrovnanou po výsledcích 2:2 a 2:2. Další hledisko postupu je poté skóre, které má Randers o gól lepší než Jablonec. Při remíze Jablonce v Kluži by tak Jablonec potřeboval k postupu vítězství Alkmaaru s Randers o dvě a více branek. Pokud by Radův tým v Kluži zvítězil, nesmí současně Randers uhrát v Holandsku více než remízu. Jablonecký celek však nemá situaci úplně ve svých rukách. V předposledním kole ho totiž na konci listopadu vystřídali na druhé postupové příčce dánští Randers, kteří doma zdolali 2:1 právě Kluž a předskočili Jablonec o bod v tabulce skupiny D. Právě s Randers si to na dálku rozdají jablonečtí borci o postup z druhého místa.

MARTINEC SE VRACÍ

K utkaní se vyjádřil manažer B týmu FK Jablonec Adam Pelta: „Do Kluže odlétá náš tým ve středu. Ještě večer tam bude trénovat. A příprava je také čeká ještě ve čtvrtek ráno. Do zápasu nastupují v 18,45 hodin. Po utkání se hned všichni vrací zpátky. Hráči jsou v pohodě. Osobně hodně kvituji návrat Jakuba Martince, který nám v ofenzívě chyběl. Umí vyhrávat souboje a to potřebujeme. A jaký je Kluž soupeř? Jedním slovem nevyzpytatelný. To je můj názor. Rumunsko nastoupí, podle mne, v nějakém mixu. Doma jsme Kluž porazili, tak doufám, že to tak dopadne i ve tentokrát. Musíme na ně vlítnou a být hodně silově agresivní. Víc jak oni.“

JEŠTĚ VEČER TRÉNOVALI

Jablonecká výprava se leteckým speciálem přesunula v průběhu středy do rumunské Kluže. Radův tým si ještě týž den navečer zatrénoval na stadionu Dr. Constantin Rădulescu, kde ho ve čtvrtek čeká rozhodující utkání o postup ze skupiny Evropské konferenční ligy UEFA.

Vědí, že je nečeká lehká úloha, ale šanci na postup hodlají živit, dokud žije. Co řekli před rozhodujícím zápasem v Kluži trenér Petr Rada a kapitán týmu Tomáš Hübschman?

TRENÉR PETR RADA: "V naší výpravě do Rumunska scházel nemocný záložník Pleštil, naopak s týmem cestoval obránce Krob, ač nemůže ve čtvrtek nastoupit kvůli žlutým kartám. „Zbytek týmu je v pořádku a připraven. Pleštil nám chybí už delší dobu a o tom, že nebude moci hrát Honza Krob jsme věděli, takže jsme si tuhle variantu vyzkoušeli už na Bohemians. Jediný problém co máme, je že jsme ve hře ztratili levou nohu,“ vypočítává Rada.

Protože se Jablonec v boji o postup musí ohlížet kromě svého zápasu i na výsledek současně hraného zápasu mezi Alkmaarem s Randers, bude jablonecká lavička bedlivě sledovat i vývoj druhého zápasu v naší skupině. „Asistenti to budou sledovat, protože to nemáme ve vlastních rukách. Ale víme, jaká je situace. My se budeme snažit hrát takový fotbal, aby nám přinesl toužený úspěch. Náš mančaft musí hrát a nesmí dělat hrubky,“ říká jablonecký lodivod před rozhodující evropskou bitvou. „Neřekl bych, že to bude nejdůležitější zápas této sezony, protože pro nás je důležitý každý zápas. Je to poslední zápas ve skupině a my můžeme postoupit. Celkově v pohárech jsme hráli důstojnou roli a dokázali jsme se vyrovnat všem protivníkům. Potřebujeme to teď zvládnout. Musíme se na to maximálně koncentrovat,“ velí trenér.

MŮŽEME POSUNOUT HISTORII KLUBU

Také zkušený kapitán týmu Tomáš Hübschman si je vědom, že zítra půjde o hodně. „Máme šanci a naději postoupit. Nečeká nás nic lehkého, byť Kluž už nemá šanci postoupit. Každý se chce ukázat a předvést. Vnímáme sílu soupeře. I u nás doma byl vzájemný zápas dlouho vyrovnaný a my byli šťastnější a vyhráli. Čekám, že to nebude nic jednoduchého. Pomohl nám zápas na Bohemians, protože jsme na výhru čekali dlouho. Okolnosti toho zápasu jsme zvládli a to vítězství nám určitě pomůže,“ tvrdí nejzkušenější z jablonecké kabiny, který si uvědomuje, že případný postup by se zapsal do klubových kronik. „Samozřejmě, tohle vnímáme. Můžeme posunout klubovou historii dál a zítra pro to uděláme maximum,“ slibuje kapitán týmu.

KDO NASTOUPIL V PRVNÍM UTKÁNÍ?

Za jablonecký tým do prvního duelu s Kluží nastoupili domácí v této sestavě: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (76. Martinec), Houska (87. Vaníček), Považanec, Kratochvíl (90+3. Hübschman), Pilař (76. Malínský) – Doležal (C) (76. Nešpor).